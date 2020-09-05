Одна из самых распространенных вагинальных инфекций – это молочница или же вагинальный кандидоз. Ее вызывают дрожжеподобные грибки рода Candida. По статистике больше половины женщин репродуктивного периода сталкивались с этим заболеванием.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета рассказала 24 каналу о причинах болезни, симптомах, лечении и как от нее уберечься.

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Что известно о грибке Candida

Грибки рода Candida являются условно-патогенными, то есть в небольшом количестве присутствуют на слизистых оболочках здорового человека. В норме они не вызывают никаких симптомов. Но если нарушается баланс микрофлоры влагалища, количество грибов увеличивается, и возникает молочница.

Однако следует знать, что за симптомами вагинального кандидоза могут "маскироваться" хронические, более опасные, урогенитальные инфекции. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов, стоит проконсультироваться с врачом.



При появлении любых неприятных симптомов – стоит проконсультироваться с врачом / Фото aiohotgirl.com

Причины молочницы

Главной причиной появления вагинального кандидоза является ослабление общего и/или местного иммунитета. Следовательно, все, что подавляет иммунитет, может спровоцировать дисбаланс влагалищной микрофлоры и чрезмерный рост грибов Candida.

Среди распространенных причин возникновения молочницы:

прием антибиотиков широкого спектра действия, которые убивают как вредные, так и полезные бактерии;

нарушения обмена веществ при эндокринных заболеваниях (например, при сахарном диабете),

хронические заболевания;

стресс также может спровоцировать появление молочницы;

противозачаточные препараты, которые провоцируют нарушение гормонального фона организма;

средства гигены с искусственными красителями и ароматизаторами.

Еще одна причина кандидоза – беременность. Так как во время нее у женщин происходит физиологическое ослабление иммунитета и происходят гормональные изменения.



Сначала молочница проявляется ощущением зуда / Фото pani.best

Симптомы молочницы

Симптомами вагинального кандидоза являются:

ощущение зуда и жжения в области половых органов;

усиленные выделения из влагалища в виде белых комочков;

боль и жжение при мочеиспускании и во время полового акта.

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Похожие симптомы во время кандидоза есть и у мужчин. Они могут жаловаться на жжение, зуд, покраснение головки полового члена и белый налет. При острой молочнице присутствует также боль во время полового акта и мочеиспускания.

Молочница – симптомы у женщин и мудчин ощущение зуда и жжения в области половых органов;

усиленные выделения

боль и жжение при мочеиспускании

Лечение молочницы

Никогда не занимайтесь самолечением, при появлении каких-либо симптомов заболевания обратитесь к врачу. Это первый и единственный способ любого правильного подхода.

При неярко выраженных симптомах и легких формах кандидоза гинеколог назначит вам только местное лечение – использование противогрибковых свечей, кремов, мазей. А в дальнейшем – прием препаратов для восстановления влагалищной микрофлоры и пробиотиков для предупреждения рецидивов молочницы.

Если случай более сложный, то врачи назначают уже системные противогрибковые и общеукрепляющие препараты.

Как отметила врач акушер-гинеколог Тенета, если кандидоз часто возвращается, необходимо сделать дополнительное обследование организма:

проверить работу желудочно-кишечного тракта;

сдать кровь на сахар и на хронические урогенитальные инфекции.

Профилактика молочницы

Для профилактики вагинального кандидоза необходимо соблюдать правила личной гигиены, отказаться от использования ароматизированных средств интимной гигиены и содержащих искусственные красители, носить натуральное белье.

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Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета “И еще одним из важнейших способов профилактики кандидоза в наше время, когда все сами себе врачи, является контролируемое и рациональное, под наблюдением врача, употребление каких-либо препаратов, не только антибиотиков. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут избежать неприятных симптомов молочницы и предупредить ее появление в будущем”

Правила, которые помогут избежать молочницы

Правильное и сбалансированное питание.

Хлопковое белье по размеру.

Отказ от ароматизированных средств интимной гигиены.

Антибиотики только по назначению врача.

Половая жизнь с контрацепцией.

Подчеркнем, что самолечение опасно для вашего здоровья. Поэтому перед употреблением любых препаратов проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже провели необходимые консультации, приобрести лекарства по выгодным ценам можно в этих аптеках: здесь и здесь.