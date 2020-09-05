Что нужно знать о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Одна из самых распространенных вагинальных инфекций – это молочница или же вагинальный кандидоз. Ее вызывают дрожжеподобные грибки рода Candida. По статистике больше половины женщин репродуктивного периода сталкивались с этим заболеванием.
Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета рассказала 24 каналу о причинах болезни, симптомах, лечении и как от нее уберечься.
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Что известно о грибке Candida
Грибки рода Candida являются условно-патогенными, то есть в небольшом количестве присутствуют на слизистых оболочках здорового человека. В норме они не вызывают никаких симптомов. Но если нарушается баланс микрофлоры влагалища, количество грибов увеличивается, и возникает молочница.
Однако следует знать, что за симптомами вагинального кандидоза могут "маскироваться" хронические, более опасные, урогенитальные инфекции. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов, стоит проконсультироваться с врачом.
При появлении любых неприятных симптомов – стоит проконсультироваться с врачом / Фото aiohotgirl.com
Причины молочницы
Главной причиной появления вагинального кандидоза является ослабление общего и/или местного иммунитета. Следовательно, все, что подавляет иммунитет, может спровоцировать дисбаланс влагалищной микрофлоры и чрезмерный рост грибов Candida.
Среди распространенных причин возникновения молочницы:
- прием антибиотиков широкого спектра действия, которые убивают как вредные, так и полезные бактерии;
- нарушения обмена веществ при эндокринных заболеваниях (например, при сахарном диабете),
- хронические заболевания;
- стресс также может спровоцировать появление молочницы;
- противозачаточные препараты, которые провоцируют нарушение гормонального фона организма;
- средства гигены с искусственными красителями и ароматизаторами.
Еще одна причина кандидоза – беременность. Так как во время нее у женщин происходит физиологическое ослабление иммунитета и происходят гормональные изменения.
Сначала молочница проявляется ощущением зуда / Фото pani.best
Симптомы молочницы
Симптомами вагинального кандидоза являются:
- ощущение зуда и жжения в области половых органов;
- усиленные выделения из влагалища в виде белых комочков;
- боль и жжение при мочеиспускании и во время полового акта.
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Похожие симптомы во время кандидоза есть и у мужчин. Они могут жаловаться на жжение, зуд, покраснение головки полового члена и белый налет. При острой молочнице присутствует также боль во время полового акта и мочеиспускания.
ощущение зуда и жжения в области половых органов;
усиленные выделения
боль и жжение при мочеиспускании
Лечение молочницы
Никогда не занимайтесь самолечением, при появлении каких-либо симптомов заболевания обратитесь к врачу. Это первый и единственный способ любого правильного подхода.
При неярко выраженных симптомах и легких формах кандидоза гинеколог назначит вам только местное лечение – использование противогрибковых свечей, кремов, мазей. А в дальнейшем – прием препаратов для восстановления влагалищной микрофлоры и пробиотиков для предупреждения рецидивов молочницы.
Если случай более сложный, то врачи назначают уже системные противогрибковые и общеукрепляющие препараты.
Как отметила врач акушер-гинеколог Тенета, если кандидоз часто возвращается, необходимо сделать дополнительное обследование организма:
- проверить работу желудочно-кишечного тракта;
- сдать кровь на сахар и на хронические урогенитальные инфекции.
Профилактика молочницы
Для профилактики вагинального кандидоза необходимо соблюдать правила личной гигиены, отказаться от использования ароматизированных средств интимной гигиены и содержащих искусственные красители, носить натуральное белье.
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Правила, которые помогут избежать молочницы
- Правильное и сбалансированное питание.
- Хлопковое белье по размеру.
- Отказ от ароматизированных средств интимной гигиены.
- Антибиотики только по назначению врача.
- Половая жизнь с контрацепцией.