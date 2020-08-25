Большой научный обзор показал, что менструальные чаши так же безопасны и эффективны, как одноразовые тампоны и прокладки.

Исследование провели ученые из Ливерпульской школы тропической медицины и опубликовали в The Lancet Public Health.

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Ученые проанализировали 43 опубликованных исследования, а также неопубликованные данные органов здравоохранения и научных резюме, в которых приняли участие 3319 женщин и девушек из разных стран мира.

Безопасность менструальных чаш

Использование менструальных чаш европейскими, североамериканскими и африканскими женщинами и девушками не выявили повышенного риска инфицирования. Практически не было выявлено надежных доказательств опасности чаш, как предполагалось в более ранних заявлениях, что связывают их использование с редкими случаями синдрома токсического шока. Кроме того, риск протекания чаши был эквивалентен или даже ниже, чем у обычных гигиенических продуктов.

Однако, учитывая ограниченное количество информации об использовании менструальных чаш, нельзя исключать другие потенциальные проблемы и риски, включая использования чаши при наличии ВМС (внутриматочной спирали).

Женщины мало знают о чаше

Осмотр показал, что около 70% женщин хотели бы продолжать пользоваться менструальными чашами, но в целом уровень осведомленности недостаточен. По данным различных исследований, лишь от 11 до 33% женщин в странах с высоким уровнем дохода знают о менструальных чашах.

О них вспоминают лишь 30% вебсайтов из 27 стран, на которых представлены учебные материалы по половом созревании (при 65% упоминаний о тампонах и 77% – об одноразовых гигиенических прокладках).