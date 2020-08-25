Великий науковий огляд показав, що менструальні чаші так само безпечні та ефективні, як одноразові тампони й прокладки.

Дослідження провели науковці з Ліверпульської школи тропічної медицини та опублікували у The Lancet Public Health.

Також на тему: Менструальна чаша: плюси, мінуси та як використовувати

Вчені проаналізували 43 опублікованих дослідження, а також неопубліковані дані органів охорони здоров'я та наукових резюме, в яких взяли участь 3319 жінок і дівчат з різних країн світу.

Безпечність менструальних чаш

Використання менструальних чаш європейськими, північноамериканськими й африканськими жінками та дівчатами не виявили підвищеного ризику інфікування. Практично не було виявлено надійних доказів небезпеки чаш, як передбачалося в більш ранніх заявах, що пов'язують їх використання з рідкісними випадками синдрому токсичного шоку. Крім того, ризик протікання чаші був еквівалентний або навіть нижче, ніж у звичайних гігієнічних продуктів.

Однак, з огляду на обмежену кількість інформації про використання менструальних чаш, не можна виключати інші потенційні проблеми та ризики, включаючи використання чаші при наявності ВМС (внутрішньоматкової спіралі).

Жінки мало знають про чаші

Огляд показав, що близько 70% жінок хотіли б продовжувати користуватися менструальними чашами, але в цілому рівень обізнаності недостатній. За даними різних досліджень, лише від 11 до 33% жінок в країнах з високим рівнем доходу знають про менструальні чаші.

Про них згадують лише 30% вебсайт з 27 країн, на яких представлені навчальні матеріали по статевому дозріванні (при 65% згадувань про тампони та 77% – про одноразові гігієнічних прокладках).