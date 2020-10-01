Нерегулярні або занадто довгі менструальні цикли у підлітковому або дорослому віці пов'язані з більшим ризиком ранньої смерті.

Дівчата або жінки, у яких нерегулярна менструація або її цикл триває занадто довго, мають підвищений ризик піти з життя до 70 років. Дослідження про це опубліковане у журналі BMJ.

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Група дослідників зі США вирішила оцінити, чи пов'язані нерегулярні чи довгі менструальні цикли (впродовж усього життя) з передчасною смертю (до 70 років).

Вчені проаналізували анамнези 79 505 жінок. Середній вік учасниць становив 38 років. На початку дослідження вони не мали серцево-судинних захворювань, раку або діабету.

За жінками спостерігали впродовж 24 років. Вони повідомляли про звичайну тривалість та регулярність своїх менструальних циклів у віці 14-17 років, 18-22 роки та 29-46 років.

За цей період медики зафіксували 1 975 передчасних смертей. З них 894 трапились від раку та ще 172 від серцево-судинних захворювань.

Врахувавши такі потенційно впливові фактори, як: вік, вага, спосіб життя та сімейна історія хвороби, дослідники виявили, що учасниці, які повідомляли про нерегулярні менструальні цикли, мали вищий рівень смертності у порівнянні з жінками в тому ж віковому діапазоні з регулярною менструацією.

А також ті респондентки, у яких звичайна тривалість циклу становила 40 днів і більше у віці 18-22 та 29-46 років, частіше помирали передчасно. Це у порівнянні з їхній ровесницями, у яких був звичайний менструальний цикл (26-31).