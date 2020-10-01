Нерегулярные или слишком длинные менструальные циклы в подростковом или взрослом возрасте связаны с большим риском ранней смерти.

Девушки или женщины, у которых нерегулярная менструация или ее цикл длится слишком долго, имеют повышенный риск уйти из жизни до 70 лет. Исследование об этом опубликовано в журнале BMJ.

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Группа исследователей из США решила оценить, связаны ли нерегулярные или длинные менструальные циклы (на протяжении всей жизни с преждевременной смертью (до 70 лет).

Ученые проанализировали анамнезы 79 505 женщин. Средний возраст участниц составлял 38 лет. В начале исследования у них не было сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета.

За женщинами наблюдали в течение 24 лет. Они сообщали об обычной продолжительности и регулярности своих менструальных циклов в возрасте 14-17 лет, 18-22 года и 29-46 лет.

За этот период медики зафиксировали 1 975 преждевременных смертей. Из них 894 произошли от рака и еще 172 от сердечно-сосудистых заболеваний.

Учтя такие потенциально влиятельные факторы, как: возраст, вес, образ жизни и семейная история болезни, исследователи обнаружили, что участницы, которые сообщали о нерегулярные менструальные циклы, имели более высокий уровень смертности по сравнению с женщинами в том же возрастном диапазоне с регулярной менструацией.

А также те респондентки, у которых обычная продолжительность цикла составляла 40 дней и более в возрасте 18-22 и 29-46 лет, чаще умирали преждевременно. Это по сравнению с их ровесницами, у которых был обычный менструальный цикл (26-31).