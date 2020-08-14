Нове дослідження ставить під сумнів уявлення, як фази менструального циклу впливають на сексуальний потяг жінок. Виявилося, що від поведінки чоловіків залежить не так багато.

Результати нового дослідження опублікували у Psychological Science.

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Раніше вважалося, що від фази менструального циклу залежить, які саме чоловіки здаються жінкам привабливими. Передбачалося, що певна поведінка чоловіків вказує на їх генетичну "придатність".

Як проходило дослідження

Для перевірки цієї гіпотези дослідники з Інституту психології Геттінгенського університету спостерігали за 157 гетеросексуальними жінками у віці від 18 до 35 років. У всіх них був регулярний менструальний цикл.

Учасниці дивилися відео знайомств чоловіків з жінкою, яка була за кадром. У різні фази циклу, всього чотири рази, вони оцінювали цих чоловіків з точки зору сексуальної привабливості для короткострокових відносин без зобов'язань.

Дослідники використовували зразки слини для аналізу рівня гормонів і високочутливі тести сечі для підтвердження дати овуляції й періоду фертильності (найбільш сприятливого для зачаття).

Вплив менструального циклу на лібідо

Автори не виявили доказів того, що переваги жінки щодо партнера змінюються протягом циклу. Проте, жінки в період фертильності, в порівнянні з іншими фазами циклу, сприймають кожного чоловіка привабливішим.

Також дослідники виявили, що чоловіки, які фліртують, були більш привабливими для короткострокових сексуальних відносин, але менш цікавими для довгострокових відносин, незалежно від фази циклу або рівня гормонів.