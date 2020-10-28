Кабінет міністрів України передав всі медичні закупівлі країни під управління міністра охорони здоров'я та його команди. Тепер МОЗ розпоряджатиметься коштами, які виділятимуть на закупівлю лікарських засобів.

Про це повідомили в організації "Пацієнти України", посилаючись на відповідну постанову уряду. Вони зазначають, що документ був прийнятий 27 жовтня на засіданні Кабміну, яке не було анонсоване і пройшло в закритому режимі. До того ж постанова навіть не була винесена в порядок денний засідання, й не опублікована на Урядовому порталі досі.

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Важливо: У 2020 році державному підприємству, яке закуповує ліки та медичні вироби в Україні, передано 14 закупівельних програм. У грошовому еквіваленті — 6,05 мільярда гривень — це 64% від загального бюджету закупівель, який у цьому році складає історичних майже 10 мільярдів гривень.

Для чого МОЗ контролювати медичні закупівлі

Прийнята постанова робить ДП "Медичні закупівлі" абсолютно підконтрольною інституцією без права приймати самостійні рішення.

МОЗ затверджуватиме медико-технічні вимоги для закупівлі товарів і послуг, що практично є технічним завданням. ДП "Медичні закупівлі" повинне буде використовувати ці характеристики у своїх закупівлях.

"Підігнані" тендери під виробників чи дистриб'юторів чекають на всі медичні закупівлі,

– йдеться в повідомленні.

Повернення до корупції та тіньових закупівель

В організації також наголосили, що Степанов вже контролює всі тендери в країні, які стосуються коронавірусу. Зокрема, йдеться про закупівлі засобів індивідуального захисту, медичне обладнання та швидких.

Хоч ДП "Медичні закупівлі України" і здійснює закупівлі, але МОЗ прописує їм технічне завдання.

Наприклад, при закупівлі засобів захисту для медиків за кошти ковідного фонду ДП Медзакупівлі пропонувало нижчі ціни, ніж МОЗ на понад 70%.

Хронологія конфлікту МОЗу та ДП Медзакупівлі

Конфлікт розпочався ще за призначення попередника Степанова – Ємця, він намагався "просунути" свою людину у відомство шляхом блокування медичних закупівель.

Далі тиснути на ДП Медзакупівлі і зокрема, його керівника – Арсена Жумаділова продовжив чинний міністр МОЗ Максим Степанов, проти Жумаділова навіть розпочали безпідставне розслідування.

Через суперечки, тиск і блокування провести медичні закупівлі таки не вдалось.

А все тому, що у ДП три місяці чекали на наказ Міністерства охорони здоров'я, який би дозволив розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медтоварів.

У квітні 2020 року міністерство ініціювало розслідування щодо держпідприємства, бо воно, на думку відомства, порушило законодавство при закупівлі захисних костюмів для лікарів.

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