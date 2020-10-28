Кабинет министров Украины передал все медицинские закупки страны под управление министра здравоохранения и его команды. Теперь Минздрав будет распоряжаться средствами, которые будут выделять на закупку лекарственных средств.

Об этом сообщили в организации "Пациенты Украины", ссылаясь на соответствующее постановление правительства. Они отмечают, что документ был принят 27 октября на заседании Кабмина, которое не было анонсировано и прошло в закрытом режиме. К тому же постановление даже не было вынесено на повестку дня заседания, и не опубликовано на Правительственном портале до сих пор.

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Важно: В 2020 году государственному предприятию, которое закупает лекарства и медицинские изделия в Украине, передано 14 закупочных программ. В денежном эквиваленте – 6,05 миллиарда гривен – это 64% от общего бюджета закупок, который в этом году составляет почти 10 миллиардов гривен.

Для чего Минздраву контролировать медицинские закупки

Принятое постановление делает ГП "Медицинские закупки" абсолютно подконтрольной институцией без права принимать самостоятельные решения.

Минздрав будет утверждать медико-технические требования для закупки товаров и услуг, что практически является техническим заданием. ГП "Медицинские закупки" должно будет использовать эти характеристики в своих закупках.

"Подогнанные" тендеры под производителей или дистрибьюторов ждут все медицинские закупки,

– говорится в сообщении.

Возвращение к коррупции и теневым закупкам

В организации также отметили, что Степанов уже контролирует все тендеры в стране, которые касаются коронавируса. В частности, речь идет о закупках средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и скорых.

Хоть ГП "Медицинские закупки Украины" и осуществляет закупки, но Минздрав прописывает им техническое задание.

Например, при закупке средств защиты для медиков за средства ковидного фонда ГП Медзакупки предлагало более низкие цены, чем Минздрав на более 70%.

Хронология конфликта Минздрава и ГП Медзакупки

Конфликт начался еще при назначении предшественника Степанова – Емца, он пытался "продвинуть" своего человека в ведомство путем блокирования медицинских закупок.

Далее давить на ГП Медзакупки и в частности, его руководителя – Арсена Жумадилова продолжил действующий министр Минздрава Максим Степанов, против Жумадилова даже начали безосновательное расследование.

Из-за споров, давления и блокировки провести медицинские закупки таки не удалось.

А все потому, что в ГП три месяца ждали приказ Министерства здравоохранения, который бы позволил начать объявление процедур закупок лекарств и медтоваров.

В апреле 2020 года министерство инициировало расследование в отношении госпредприятия, потому что оно, по мнению ведомства, нарушило законодательство при закупке защитных костюмов для врачей.

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