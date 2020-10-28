Медицинские закупки под контролем Минздрава: как Степанов прибрал к рукам бюджет закупок страны
Кабинет министров Украины передал все медицинские закупки страны под управление министра здравоохранения и его команды. Теперь Минздрав будет распоряжаться средствами, которые будут выделять на закупку лекарственных средств.
Об этом сообщили в организации "Пациенты Украины", ссылаясь на соответствующее постановление правительства. Они отмечают, что документ был принят 27 октября на заседании Кабмина, которое не было анонсировано и прошло в закрытом режиме. К тому же постановление даже не было вынесено на повестку дня заседания, и не опубликовано на Правительственном портале до сих пор.
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Для чего Минздраву контролировать медицинские закупки
Принятое постановление делает ГП "Медицинские закупки" абсолютно подконтрольной институцией без права принимать самостоятельные решения.
Минздрав будет утверждать медико-технические требования для закупки товаров и услуг, что практически является техническим заданием. ГП "Медицинские закупки" должно будет использовать эти характеристики в своих закупках.
"Подогнанные" тендеры под производителей или дистрибьюторов ждут все медицинские закупки,
– говорится в сообщении.
Возвращение к коррупции и теневым закупкам
В организации также отметили, что Степанов уже контролирует все тендеры в стране, которые касаются коронавируса. В частности, речь идет о закупках средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и скорых.
Хоть ГП "Медицинские закупки Украины" и осуществляет закупки, но Минздрав прописывает им техническое задание.
Например, при закупке средств защиты для медиков за средства ковидного фонда ГП Медзакупки предлагало более низкие цены, чем Минздрав на более 70%.
Хронология конфликта Минздрава и ГП Медзакупки
Конфликт начался еще при назначении предшественника Степанова – Емца, он пытался "продвинуть" своего человека в ведомство путем блокирования медицинских закупок.
Далее давить на ГП Медзакупки и в частности, его руководителя – Арсена Жумадилова продолжил действующий министр Минздрава Максим Степанов, против Жумадилова даже начали безосновательное расследование.
Из-за споров, давления и блокировки провести медицинские закупки таки не удалось.
А все потому, что в ГП три месяца ждали приказ Министерства здравоохранения, который бы позволил начать объявление процедур закупок лекарств и медтоваров.
В апреле 2020 года министерство инициировало расследование в отношении госпредприятия, потому что оно, по мнению ведомства, нарушило законодательство при закупке защитных костюмов для врачей.