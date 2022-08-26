Ліки з наркотичними речовинами за е-рецептом

У відомстві зазначили, що в Україні посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

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Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді цього року,

– повідомили у МОЗ.

Як купити такі ліки

Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.

Є нововведення і для лікарів: для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ. Є нововведення і для лікарів.

Під час призначення такого препарату пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

У МОЗ зазначили, що нововведення – ще один крок у цифровізації медичної сфери. І він спрямований першочергово на покращення доступу до ліків, які полегшують самопочуття пацієнтів зі складними захворюваннями.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні впровадили електронні рецепти на антибіотики. До таких дій вдаються, щоб зменшити безконтрольне вживання цих препаратів.