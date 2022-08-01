Виписувати такі електронні рецепти зможуть лише ті заклади охорони здоров'я, які уже зареєстровані та працюють з електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Інші установи зможуть виписувати паперовий рецепт.

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Як купити рецепт на антибіотик

Звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст. Декларація для цього не потрібна.

Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.

Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту. Придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Лікар в рецепті зазначає потрібну діючу речовину препарату та дозування. Але пацієнт може сам вибрати виробника та купити препарат за кільки разів. При відпуску фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп “Відпущено” та вкаже кількість проданого лікарського засобу.

Хто може купляти антибіотики без рецепта

Рецепт буде потрібен тільки у тих аптеках, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях де йдуть бойові дії, аптеки будуть відпускати антибіотики без рецепта.

Також виключення будуть діяти для волонтерських та благодійних організацій. На запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта.

Чому вводять обмеження

Недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й провокує розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Так, уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними.

А нові обмеження зможуть посилити контроль над вживанням антибіотиків та зменшить ризик виникнення антибіотикорезистентності.