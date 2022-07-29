Зараз медики вважають, що добавки з вітаміном D можуть захистити кістки від переломів. Мовляв, організму необхідна ця речовина, щоб кишківник засвоював кальцій. А він своєю чергою потрібен для відновлення, росту та здоров'я кісток.

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Переоцінений вітамін D

Але перше велике рандомізоване контрольоване дослідження (такі дослідження найточніші), яке профінансував федеральний уряд США, свідчить, що добавки вітаміну D, які приймаються з кальцієм або без нього, не впливають на здоров'я кісток та частоту переломів. Також ніякої користі ці харчові добавки не приносять людям з остеопорозом і з діагностованим дефіцитом вітаміну D.

Тож мільйони людей, які приймають ці БАДи, і лабораторії, які проводять понад 10 мільйонів тестів (тільки у США) на вітамін D щороку, мають це припинити. А регулятивні органи охорони здоров'я повинні відмовитися від схвалення та рекомендації цих добавок. Адже це не допоможе запобігти серйозним захворюванням,

– розповів у коментарі The New York Times доктор Стівен Р. Каммінгс, науковий співробітник California Pacific Medical.

Вчені розуміють, що, роблячи такі різкі заяви, вони виступають проти виробників вітамінів, діагностичних лабораторій і лобістів, які стверджують, що прийом вітаміну D, часто у величезних кількостях, може вилікувати або запобігти різноманітним захворюванням.

Як відбувалося дослідження і чому його провели

У дослідженні взяла участь 25 871 особа – чоловіки віком від 50 років і жінки від 55 років. Їм було призначено приймати 2000 міжнародних одиниць вітаміну D щодня або плацебо.

Робота була частиною комплексного дослідження вітаміну D під назвою VITAL. Він фінансувався Національним інститутом охорони здоров’я і розпочався після того, як експертна група вивчила вплив добавок вітаміну D на здоров’я та знайшла мало доказів їхньої користі.

Експерти мали визначити мінімальну добову потребу у вітаміні, але виявили, що більшість клінічних випробувань, які вивчали цю тему, були неякісними. І тому тоді панувала думка, що вітамін D, ймовірно, запобігає переломам кісток. Дослідники вважали, що коли рівень вітаміну D падає, кількість гормону паращитовидної залози (вона регулює обмін кальцію) зростатиме, що завдасть шкоди кісткам.

Доктор Кліффорд Розен, старший науковий співробітник Дослідницького інституту охорони здоров’я штату Мейн, сказав, що ці занепокоєння змусили його та інших членів експертної групи Національної медичної академії встановити те, що він назвав "довільним значенням" у 20 нанограмів на мілілітр крові як ціль рівня вітаміну D, і порадили людям вживати 600 – 800 міжнародних одиниць добавок вітаміну D на день.

Але лабораторії встановили значення ще більшим – 30 нанограмів на мілілітр як граничну точку для нормального рівня вітаміну D. Цей показник настільки високий, що майже кожна людина мала б нібито дефіцит.

Після цього передбачуваний зв'язок між рівнем вітаміном D і станом паращитовидної залози не підтвердився у дослідженнях. Але невизначеність не зникла, тому Національні інститути здоров’я профінансували дослідження VITAL, щоб отримати кілька переконливих відповідей про зв’язок вітаміну D зі здоров’ям.

Перші висновки VITAL, які опублікували раніше, виявили, що вітамін D не запобігає розвитку раку чи серцево-судинних захворювань в учасників дослідження. Він також:

не запобігав падінням;

не покращував когнітивні функції; не зменшував фібриляцію передсердь;

не змінював масу тіла;

не зменшував частоту мігрені;

не покращував наслідки інсульту;

не захищав від дегенерації жовтої плями;

не зменшував біль у колінах.

А інше велике дослідження в Австралії показало, що люди, які приймали вітамін, не жили довше.

Доктор ДжоЕнн Менсон, керівниця відділу профілактичної медицини Бригама та Жіночої лікарні Гарвардської медичної школи та керівник основного дослідження VITAL, сказала, що дослідження було настільки великим, що охоплювало тисячі людей з остеопорозом або з низьким рівнем вітаміну D. Це дозволило дослідникам визначити, що вони також не отримали жодної користі для зменшення переломів від добавки.

З висновками погоджуються не всі

Доктор Сандіп Хосла, професор медицини та фізіології в клініці Мейо, сказав, що оскільки вітамін D "принесе мало шкоди або взагалі не принесе шкоди, але може принести користь", він продовжуватиме радити своїм пацієнтам з остеопорозом приймати його, рекомендуючи від 600 до 800 одиниць на день.

Я все одно скажу своїй родині та друзям, які не хворіють на остеопороз, приймати полівітаміни, щоб переконатися, що вони не отримають дефіциту вітаміну D,

– сказав він.

Доктор Хосла сам дотримується цієї поради. Багато мультивітамінних таблеток тепер містять 1000 одиниць вітаміну D, додав він.

Доктор Долорес Шобак, експерт з остеопорозу з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, також продовжить радити пацієнтам з остеопорозом і низькою кістковою масою приймати вітамін D і кальцій.

Але доктор Каммінгс і доктор Розен залишаються непохитними, навіть ставлячи під сумнів саму ідею дефіциту вітаміну D у здорових людей. Вони стверджують, якщо вітамін D ні на що не впливає, то як його може бракувати?