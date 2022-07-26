Користь вітаміну B

Вітаміни групи B відіграють важливу роль у клітинних метаболічних процесах, необхідних для функціонування мозку та нервової системи, у тому числі допомагають підтримувати баланс між нервовим збудженням та гальмуванням.

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Рівновага у бік збудження пов'язана з множинними нервово-психічними розладами, включаючи депресію та тривогу. Дослідники припустили, що додавання високих доз вітаміну B може ефективно посилювати ефекти гальмування.

Вітамін B6 знижує тривогу

За результатами роботи вчені з'ясували, що дійсно добавка вітаміну B6 знижує тривогу. У ньому взяли участь 478 осіб, переважно жінки (381), віком від 18 до 58 років.

Отримані дані свідчать, що добавка вітаміну B6 впливає на баланс між нервовим гальмуванням і збудженням. Додаток B6 також зменшував симптоми тривоги, про які повідомляли самі учасники. При цьому добавка В6 не вплинула на інші показники, наприклад, на рівень депресії в учасників.

Дослідження показало, що прийом високих доз вітаміну B6 може впливати на тривогу. Крім того, вимірювання впливу інших мікроелементів може допомогти визначити, які з них можна комбінувати та тестувати для лікування тривоги та депресії.

В яких продуктах міститься вітамін B6

Зазначимо, що вітамін B6 міститься у багатьох продуктах. Його багату у волоських горіхах, фундуку, картоплі, шпинаті, моркві, цвітній та білокачанній капусті, помідорах, апельсинах, лимонах, черешнях, авокадо та багато інших.