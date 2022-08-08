Як отримати медичну допомогу в регіонах, наближених до зони бойових дій? Та чи можна зробити це безоплатно? Розповідають експерти комунікаційної кампанії "Гарантовано".

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив 746 об'єктів закладів охорони здоров'я. 123 з них зруйновані вщент – без можливості подальшого відновлення.

Програма медичних гарантій працює по всій Україні

Під час війни пріоритет медичної системи України – аби кожен пацієнт зміг отримати необхідну допомогу вчасно та безпечно. Програма медичних гарантій нині працює у повному обсязі та спрощує доступ до лікарської допомоги тим, хто цього потребує. Попри агресію з боку росії, програма медичних гарантій не змінилася та пацієнти мають доступ до лікування, а лікарні отримують гроші за надані послуги.

Програма медичних гарантій поширюється на всій території України. Алгоритм дій пацієнтів можуть змінюватись відповідно до ситуації в тих регіонах, де є бойові дії чи окупація. Таку інформацію, а також контакти лікарень варто уточнювати безпосередньо в обласних військових адміністрацій і в регіональних департаментів охорони здоров’я. До контакт-центру НСЗУ (тел. 16-77) можна звертатися із питань щодо переліку послуг безоплатної медичної допомоги, адрес і контактів найближчих аптек за програмою "Доступними ліками" та лікарень.



Як отримати медичну допомогу під час війн / Інфографіка "Гарантовано"

На сьогодні НСЗУ продовжує оплачувати роботу закладів і надання медичних послуг усім лікарням, незалежно від того, чи перебувають вони в окупації, зоні бойових дій, чи безпечних регіонах.

Медичним закладам, які розташовані біля місць бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, НСЗУ продовжує виплачувати щомісячно кошти за послуги (1/12 від суми річного договору станом на 2022 рік). Ці виплати гарантують стабільне фінансування закладу та можливість продовжувати надавати пацієнтам доступ до якісної медичної допомоги.

Перелік тимчасово окупованих територій визначається наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, дані постійно оновлюються. Але якщо адміністрація лікарні співпрацює з окупантами, виплати з боку НСЗУ припиняються. Відповідно, пацієнти самі мають приймати рішення, чи готові вони отримувати послуги в такому закладі. Державне фінансування цього медзакладу відновлюється після призначення його нового керівника з боку законної влади.

Як отримати медичну допомогу на тимчасово окупованих територіях

Більшість лікарень країни продовжують працювати та надають допомогу пацієнтам. Звичайно, що в регіонах, де ведуться бойові дії, пацієнти не можуть отримати медичну допомогу в повному обсязі, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Керівники лікарень східних, південних та центральних регіонів України перебувають у різних умовах, тому змушені змінювати алгоритми дій у своїх закладах, ухвалювати швидкі рішення, відштовхуючись від ситуації.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей медзаклади працюють і виконують свої обов’язки, відповідно до навколишніх обставин. Якщо персонал працює, потрібне обладнання наявне, і ситуація з безпекою це дозволяє, пацієнти можуть отримати допомогу за Програмою медичних гарантій.

Натомість військові адміністрації закликають мирне населення евакуюватися задля власної безпеки з територій, де ведуться активні бойові дії. Там лікарні працюють у понаднормовому режимі. Найбільше навантаження на медзаклади припадає саме через велику кількість поранених військових. Тому пацієнтам за плановою допомогою краще звертатися до закладів охорони здоров’я, які працюють в тилу в таких областях: Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська та інші.

Якщо пацієнт не може отримати повноцінну медичну допомогу за місцем проживання, МОЗ радить виїжджати у більш безпечні регіони. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями, тих, хто потребує постійного медичного супроводу та постійного приймання ліків. До прикладу, йдеться про людей із діабетом.

З початку повномасштабної агресії росії НСЗУ виплатила закладам первинної медичної допомоги, спеціалізованим медзакладам і центрам екстреної медичної допомоги понад 74 мільярдів гривень. Усього ж обсяг Програми медичних гарантій, попри війну, не змінився й сягає 157 мільярдів гривень.

Як отримати рецепт на ліки

Програма "Доступні ліки" також працює і нині – з поправкою на те, наскільки безпечно доправити необхідні препарати на ту чи іншу територію. Лікарні продовжують виписувати Е-рецепти й на окупованих територіях. Але в разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт. На період дії воєнного стану дозволено використовувати як електронні, так і паперові рецепти на "доступні ліки" та інсулін. Аптеки, які відпускають "доступні ліки" за договором з НСЗУ, приймають і паперові, й електронні рецепти.

Отримати рецепт можна у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи пацієнт підписав декларацію з цим лікарем. Звертаємо увагу, що нещодавно в Україні аптеки почали відпускати й антибіотики лише за рецептом, виняток – у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях антибактеріальні препарати можна придбати без рецепта лікаря.

Також завдяки програмі "Доступні ліки" НСЗУ бачить, де виписуються рецепт, а де пацієнт отримує ліки. Наприклад, понад 1000 електронних рецептів виписано в Херсоні в травні, також видають рецепти в Донецькій та Луганській областях, а використовують їх пацієнти на більш безпечних територіях.

Лікар-терапевт амбулаторії ЦПМД КНП "Міська поліклініка № 11" Харківської міської ради Віктор Баленко (назва поліклініки та прізвище лікаря змінена задля безпеки – ред.) веде прийом, попри війну й постійні обстріли. До нього також звертаються пацієнти з інших районів міста, адже подекуди медзаклади зруйновані.

Наша поліклініка знаходиться у порівняно безпечному районі. Ми продовжуємо працювати у дві зміни, приймають як сімейні лікарі, так і вузькі спеціалісти. Пацієнти можуть отримати допомогу за Програмою медичних гарантій та рецепт на "Доступні ліки", зробити тест на ковід – все, як і у мирні часи. Крім того, за потреби, надаємо їм ліки з "гуманітарки" – кардіологічного, протизастудного профілю,

– розповідає лікар.

Нагадаємо, що під час війни звернутися до лікаря первинної ланки можна у будь-якому неокупованому регіоні України без декларації.

Матеріал підготовлено в межах комунікаційної кампанії "Гарантовано!" за сприяння Проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я". Кампанія покликана роз’яснити пацієнтам, як зараз отримувати медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, яка продовжує функціонувати.

До неї долучилися ГО "Інтерньюз-Україна", БФ "Пацієнти України", Міністерство охорони здоров'я України, Національна служба здоров'я України, ГО "Ліки Контроль", ГО "Діа-Дзен", ГО "Афіна. Жінки проти раку", Ініціативна група Just save life, ГО "Всеукраїнська асоціація кришталевих людей", БО "Мережа 100 відсотків життя Рівне". Під час війни всі партнери кампанії перелаштували свою діяльність до викликів воєнного часу, допомагають пацієнтам з інформуванням, пошуком лікарів, забезпеченням ліками та медпослугами, надають консультації тощо.