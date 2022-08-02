У відомстві спростували найпоширеніші з них та нагадали як буде відбуватись відпуск антибіотиків за новими правилами.

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Основні міфи про продаж антибіотиків за рецептом

Міф 1: Пацієнти на стаціонарному лікуванні не зможуть купити антибіотик без електронного рецепта.

Правда: Програма медичних гарантій включає право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні, на забезпечення медикаментами, зокрема антибіотиками. Для призначення таких ліків виписувати рецепт не потрібно. Кошти за них відшкодовує держава, тому пацієнтові не потрібно платити. Але якщо потрібен препарат, якого немає у Нацпереліку основних лікарських засобів, лікар може виписати пацієнту рецепт.

Міф 2: Люди в селах не зможуть отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів.

Правда: Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер.

Міф 3: Може трапитися витік особистих даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Правда: ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта.

Міф 4: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.

Правда: Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.

Міф 5: Відтепер важко буде придбати антибіотики для тварин.

Правда: Препарати для тварин, як і раніше, можна бути придбати за рецептом ветеринарного лікаря.