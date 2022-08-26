Лекарство с наркотическими веществами по э-рецепту

В ведомстве отметили, что в Украине усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

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Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства состоится в ноябре этого года,

– сообщили в Минздраве.

Как купить такое лекарство

Для отпуска таких препаратов по э-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Есть нововведения и для врачей: для отпуска таких препаратов по э-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ. Есть новшества и для врачей.

При назначении такого препарата пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных рецептом.

В Минздраве отметили, что нововведение – еще один шаг в цифровизации медицинской сферы. И он направлен в первую очередь на улучшение доступа к лекарству, которое облегчает самочувствие пациентов со сложными заболеваниями.

Напомним, с 1 августа в Украине были внедрены электронные рецепты на антибиотики. Такие действия предпринимают, чтобы уменьшить бесконтрольное употребление этих препаратов.