Коронавірус йде на спад: У Польщі знижується кількість нових випадків COVID-19
Популярний портал Worldometers інформує про зниження нових випадків коронавірусної хвороби у Польщі. Так, за минулу добу зафіксували 771 новий випадок.
Водночас одужали майже 500 хворих. Про це мовиться на сайті Worldometers.
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За минулу добу COVID-19 підтвердили у 771 людини, 11 осіб з числа раніше хворих померли, а 491 хворий одужав.
Як змінювалася кількість нових хворих протягом останнього часу
- 14 серпня – 825 нових випадків зараження;
- 13 серпня – 811 випадків;
- 12 серпня – 715 випадків.
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Статистика коронавірусу у Польщі
Станом на 15 серпня кількість активних хворих у країні становить 15 368 осіб. Всього з початку пандемії в Польщі зафіксовані 56 090 випадків інфікування коронавірусів, померли 1869 осіб, видужали 38 853 особи.
Зауважимо, що у світовому антирейтингу з поширення коронавірусу від Worldometers Польща посідає 44 місце, Україна ж розташувалася на 31 сходинці.