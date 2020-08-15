Популярний портал Worldometers інформує про зниження нових випадків коронавірусної хвороби у Польщі. Так, за минулу добу зафіксували 771 новий випадок.

Водночас одужали майже 500 хворих. Про це мовиться на сайті Worldometers.

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За минулу добу COVID-19 підтвердили у 771 людини, 11 осіб з числа раніше хворих померли, а 491 хворий одужав.

Як змінювалася кількість нових хворих протягом останнього часу

14 серпня – 825 нових випадків зараження;

13 серпня – 811 випадків;

12 серпня – 715 випадків.

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Статистика коронавірусу у Польщі

Станом на 15 серпня кількість активних хворих у країні становить 15 368 осіб. Всього з початку пандемії в Польщі зафіксовані 56 090 випадків інфікування коронавірусів, померли 1869 осіб, видужали 38 853 особи.

Зауважимо, що у світовому антирейтингу з поширення коронавірусу від Worldometers Польща посідає 44 місце, Україна ж розташувалася на 31 сходинці.