Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто повідомив, що за останній тиждень середня добова кількість хворих на коронавірус склала приблизно 1 400. На його думку, з такими темпами через тиждень в Україні буде встановлено 100 000 діагнозів COVID-19,

Сьогодні Україна випередила Китай за кількістю інфікованих на COVID-19, розповів соціолог Володимир Паніотто на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він зазначив, що згідно з даними університету Джонса Гопкінса, станом 14 серпня в Україні виявили 89 917 хворих на коронавірус. Натомість у Китаї – 89 192, а у Польщі, від якої Україна раніше відставала, встановлено 55319 діагнозів.

Пам'ятаєте скільки галасу було, коли евакуювали з Китаю групу наших громадян. Так от, сьогодні ми вже маємо свій Китай вдома,

– зауважив Паніотто.

Зазначимо, що сьогодні Україна знову побила власний антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19 – 1 732.

За останню добу госпіталізували 330 інфікованих, що також є найвищим показником для країни від початку пандемії.

Натомість Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень для пацієнтів з COVID-19. До лідерів за кількістю заражених додалися регіони, які ще два-три тижні тому могли похвалитися відносно стабільною ситуацією з коронавірусом. Серед них – Одеська і Харківська області.

На межі 50% заповнення лікарень хворими з COVID зараз перебувають: