Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что за последнюю неделю среднее суточное количество больных коронавирусом составило приблизительно 1 400. По его мнению, с такими темпами через неделю в Украине будет установлено 100 000 диагнозов COVID-19,

Сегодня Украина опередила Китай по количеству инфицированных COVID-19, рассказал социолог Владимир Паниотто на своей странице в фейсбуке.

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Он отметил, что согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14 августа в Украине обнаружили 89 917 больных коронавирусом. Зато в Китае – 89 192, а в Польше, от которой Украина ранее отставала, установлено 55319 диагнозов.

Помните сколько шума было, когда эвакуировали из Китая группу наших граждан. Так вот, сегодня мы уже имеем свой Китай дома,

– заметил Паниотто.

Отметим, что сегодня Украина снова побила собственный рекорд по количеству новых больных COVID-19 – 1 732.

За последние сутки госпитализировали 330 инфицированных, что также является самым высоким показателем для страны с начала пандемии.

Зато Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц для пациентов с COVID-19. В число лидеров по количеству зараженных добавились регионы, которые еще две-три недели назад могли похвастаться относительно стабильной ситуацией с коронавирусом. Среди них – Одесская и Харьковская области.

На грани 50% заполнения больниц больными с COVID сейчас находятся: