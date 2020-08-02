Более 18 миллионов человек заболели коронавирусом: очередной рекорд в мире
По состоянию на час дня 2 августа в мире обнаружили более 18 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Погибли 689 209 человек, выздоровели – 11 343 779.
COVID-19 продолжает активно распространяться в мире. Актуальные данные опубликовал портал Worldometer.
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Каковы показатели заболеваемости в мире
На первом месте по количеству инфицированных и смертей остаются США, где зафиксировали 4 миллиона 764 тысячи 588 случаев заболевания, умерли 157 тысяч 905 человек.
На втором месте Бразилия с 2 миллионами 708 тысячами 876 инфицированными и 93 тысячами 616 летальных случаев.
В Индии зарегистрировано 1 миллион 757 тысяч 393 больных и 37 тысяч 452 умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
Мексика по количеству случаев летальных исходов обогнала Великобританию и вышла на третье место в мире. По состоянию на 2 августа, по данным министерства здравоохранения, в стране умерли 47 тысяч 472 человека при 434 тысячах 193 инфицированных.
Насколько ускорилось распространение коронавируса в мире?
За последние 6 недель количество выявленных случаев инфицирования в мире удвоилось. Первые случаи заражения неизвестной пневмонией фиксировали еще в начале декабря, хотя власти Китая сообщили об этом ВОЗ только 31 декабря. Болезнь стремительно распространялась по стране, а затем и по миру, в результате чего 11 марта COVID-19 получил статус пандемии.
Первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля. Но с этого момента общее количество инфицированных начало расти быстрее, а каждый новый миллион больных каждый раз фиксируют все чаще.