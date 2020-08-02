ВОЗ оценила риски COVID-19: пандемия продлится долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 продолжает быть серьезной опасностью в мировом масштабе.
Такие выводы ВОЗ сделала после заседания комитета, где оценивали уровень угрозы коронавирусной болезни. Следующее заседание запланировано на ноябрь, пишет Интерфакс-Украина.
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Угроза все еще высока
После полномасштабного обсуждения, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к согласию, что вспышка COVID-19 до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире,
– говорится в заявлении ВОЗ.
Таким образом в ВОЗ отметили, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, а пандемия COVID-19 продлится еще долго.
Комитет подготовил ряд рекомендаций как для ВОЗ, так и для стран-участниц.
- готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышки коронавируса,
- активизировать исследования,
- обеспечивать широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.
Странам рекомендовали поддерживать исследования финансированием, а также обеспечить необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в разных странах мира.
Следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.
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Главное о COVID-19 в мире
- С начала пандемии COVID-19 в мире официально зарегистрировали около 18 миллионов инфицированных, из них более 685 тысяч умерли, зато около 11 миллионов пациентов выздоровели.
- За последние 6 недель количество выявленных случаев инфицирования в мире удвоилось.
- Наибольшее количество больных в США (4,56 млн), Бразилии (2,6 млн) и Индии (1,7 млн).
- Наибольшее число умерших в результате осложнений COVID-19 также в США – 156,7 тысячи пациентов, в Бразилии – 92,5 тысячи пациентов и в Мексике – 46,6 тысячи.