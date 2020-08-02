Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 продолжает быть серьезной опасностью в мировом масштабе.

Такие выводы ВОЗ сделала после заседания комитета, где оценивали уровень угрозы коронавирусной болезни. Следующее заседание запланировано на ноябрь, пишет Интерфакс-Украина.

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Угроза все еще высока

После полномасштабного обсуждения, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к согласию, что вспышка COVID-19 до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире,

– говорится в заявлении ВОЗ.

Таким образом в ВОЗ отметили, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, а пандемия COVID-19 продлится еще долго.

Комитет подготовил ряд рекомендаций как для ВОЗ, так и для стран-участниц.

ВОЗ советует готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышки коронавируса,

активизировать исследования,

обеспечивать широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.

Странам рекомендовали поддерживать исследования финансированием, а также обеспечить необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в разных странах мира.

Следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.

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