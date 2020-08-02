Надзвичайник комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що пандемія COVID-19 продовжує бути серйозною небезпекою у світовому масштабі.

Такі висновки ВООЗ зробили після засідання комітету, де оцінювали рівень загрози коронавірусної хвороби. Наступне засідання запланували на листопад, пише Інтерфакс-Україна.

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Загроза все ще висока

Після повномасштабного обговорення, надзвичайний комітет ВООЗ прийшов до згоди, що спалах COVID-19 досі залишається надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я в усьому світі,

– йдеться в заяві ВООЗ.

Таким чином у ВООЗ відзначили, що COVID-19 продовжує нести дуже високі ризики для світу, а пандемія COVID-19 триватиме ще довго.

Комітет підготував низку рекомендацій як для ВООЗ, так і для країн-учасниць.

ВООЗ радить: готувати світові і регіональні організації та партнерів для протистояння спалахам коронавірусу,

активізувати дослідження,

забезпечувати широкий доступ до діагностики, терапії і вакцин.

Країнам рекомендували підтримувати дослідження фінансуванням, а також забезпечити необхідні запобіжні заходи при поїздках, регулярно оцінюючи ситуацію в різних країнах світу.

Наступне засідання надзвичайного комітету ВООЗ відбудеться через три місяці за рішенням генерального директора ВООЗ.

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