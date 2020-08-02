ВООЗ оцінила ризики COVID-19: пандемія триватиме довго
Надзвичайник комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що пандемія COVID-19 продовжує бути серйозною небезпекою у світовому масштабі.
Такі висновки ВООЗ зробили після засідання комітету, де оцінювали рівень загрози коронавірусної хвороби. Наступне засідання запланували на листопад, пише Інтерфакс-Україна.
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Загроза все ще висока
Після повномасштабного обговорення, надзвичайний комітет ВООЗ прийшов до згоди, що спалах COVID-19 досі залишається надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я в усьому світі,
– йдеться в заяві ВООЗ.
Таким чином у ВООЗ відзначили, що COVID-19 продовжує нести дуже високі ризики для світу, а пандемія COVID-19 триватиме ще довго.
Комітет підготував низку рекомендацій як для ВООЗ, так і для країн-учасниць.
- готувати світові і регіональні організації та партнерів для протистояння спалахам коронавірусу,
- активізувати дослідження,
- забезпечувати широкий доступ до діагностики, терапії і вакцин.
Країнам рекомендували підтримувати дослідження фінансуванням, а також забезпечити необхідні запобіжні заходи при поїздках, регулярно оцінюючи ситуацію в різних країнах світу.
Наступне засідання надзвичайного комітету ВООЗ відбудеться через три місяці за рішенням генерального директора ВООЗ.
До теми Людство не повернеться до нормального життя найближчим часом, – ВООЗ
Головне про COVID-19 у світі
- З початку пандемії COVID-19 у світі офіційно зареєстрували близько 18 мільйонів інфікованих, з них понад 685 тисяч померли, натомість близько 11 мільйонів пацієнтів видужали.
- За останні 6 тижнів кількість виявлених випадків інфікування у світі подвоїлася.
- Найбільша кількість хворих у США (4,56 млн), Бразилії (2,6 млн) і Індії (1,7 млн).
- Найбільше число померлих внаслідок ускладнень COVID-19 також у США – 156,7 тисячі пацієнтів, у Бразилії – 92,5 тисячі пацієнтів і в Мексиці – 46,6 тисячі.