Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за останню добу 292 527 випадків зараження COVID-19. Це – новий антирекорд з початку пандемії коронавірусу. ВООЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації.

Попередній антирекорд зафіксований 25 липня. У ВООЗ наголосили, що пандемія набирає обертів. Про це повідомляє CNBC.

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Всього з початку пандемії, згідно з інформацією організації, кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 сягнула 17,1 мільйона, кількість жертв становить 668 910 людей, а за добу померло 6 812 осіб.

Позиція ВООЗ

27 липня глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що за останні 6 тижнів кількість виявлених випадків інфікування у світі подвоїлася. ВООЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації з коронавірусною інфекцією.

Пізніше глава ВООЗ пов'язав різке зростання кількості заражених коронавірусом у низці країн з безпечністю молоді та недотриманням заходів захисту.

Ми говорили про це раніше і скажемо ще раз: молоді люди не є непереможними. Молоді люди можуть бути заражені, молоді люди можуть померти і молоді люди можуть передавати вірус іншим,

– підкреслив він.

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