Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние сутки 292 527 случаев заражения COVID-19. Это – новый антирекорд с начала пандемии коронавируса. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации.

Предыдущий антирекорд зафиксирован 25 июля. В ВОЗ отметили, что пандемия набирает обороты. Об этом сообщает CNBC.

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Всего с начала пандемии, согласно информации организации, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составила 17,1 миллиона, количество жертв составляет 668 910 человек, а за сутки умерло 6 812 человек.

Позиция ВОЗ

27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние 6 недель количество выявленных случаев инфицирования в мире удвоилось. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией.

Позже глава ВОЗ связал резкий рост количества зараженных коронавирусом в ряде стран с беспечностью молодежи и несоблюдением мер защиты.

Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим,

– подчеркнул он.

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