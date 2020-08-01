Пандемия набирает обороты: ВОЗ зафиксировала наибольшее количество новых случаев COVID-19
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние сутки 292 527 случаев заражения COVID-19. Это – новый антирекорд с начала пандемии коронавируса. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации.
Предыдущий антирекорд зафиксирован 25 июля. В ВОЗ отметили, что пандемия набирает обороты. Об этом сообщает CNBC.
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Всего с начала пандемии, согласно информации организации, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составила 17,1 миллиона, количество жертв составляет 668 910 человек, а за сутки умерло 6 812 человек.
Позиция ВОЗ
27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние 6 недель количество выявленных случаев инфицирования в мире удвоилось. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией.
Позже глава ВОЗ связал резкий рост количества зараженных коронавирусом в ряде стран с беспечностью молодежи и несоблюдением мер защиты.
Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим,
– подчеркнул он.
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Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 1 августа в Украине зафиксировано 1 172 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина.
- Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 71 056 человек. Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1 709 – умерли от осложнений.
- Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.