Адаптируется к любой погоде – в ВОЗ опровергли сезонность коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения признали, что, в отличие от гриппа, коронавирус не является сезонным заболеванием.
В ВОЗ заявили, что вирус SARS-CoV-2 имеет одну большую волну распространения, сообщает Anadolu.
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В ВОЗ объяснили, что в прошлом респираторные вирусы имели различные сезонные волны, но коронавирус ведет себя иначе.
Это тот случай, где мы объязаны не терять бдительность, вирус изучает наше поведение, как и мы изучаем его ... Этот вирус адаптируется к любой погоде. Мы все еще в первой волне,
– заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.
По словам Харрис, коронавирус протекает одной большой волной, которая время от времени "прыгает" вверх и вниз. Она заверила, что сейчас понятие первой, второй и третьей волны не имеют смысла.
С начала пандемии в мире зарегистрировали 16 532 890 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 9 610 332 пациенты выздоровели, а 655 062 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 4 307 542;
- Бразилия – 2 442 375;
- Индия – 1 480 073;
- Россия – 822 060;
- Южная Африка – 452 529.