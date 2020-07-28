Во Всемирной организации здравоохранения признали, что, в отличие от гриппа, коронавирус не является сезонным заболеванием.

В ВОЗ заявили, что вирус SARS-CoV-2 имеет одну большую волну распространения, сообщает Anadolu.

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В ВОЗ объяснили, что в прошлом респираторные вирусы имели различные сезонные волны, но коронавирус ведет себя иначе.

Это тот случай, где мы объязаны не терять бдительность, вирус изучает наше поведение, как и мы изучаем его ... Этот вирус адаптируется к любой погоде. Мы все еще в первой волне,

– заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По словам Харрис, коронавирус протекает одной большой волной, которая время от времени "прыгает" вверх и вниз. Она заверила, что сейчас понятие первой, второй и третьей волны не имеют смысла.

С начала пандемии в мире зарегистрировали 16 532 890 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 9 610 332 пациенты выздоровели, а 655 062 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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