Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса усиливается — за последние шесть недель количество случаев инфицирования практически удвоилось.

Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется до конца этой недели, пишет пресс-служба ВОЗ.

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По словам главы ВОЗ, сегодня в мире зарегистрировали 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти. За последние 6 недель общее количество случаев заражений удвоилось.

В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом,

– заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

"When I declared a public health emergency of international concern on the 30th of January – the highest level of alarm under international law – there were less than 100 #COVID19 cases outside of #China, and no deaths"-@DrTedros https://t.co/yWd6JPND0V — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020

Коротко о ситуации с COVID-19 в мире

В мире более 16 миллионов человек заболели коронавирусом. С начала 2020 года в мире зарегистрировали 16 264 048 инфицированных SARS-CoV-2.

В то же время 9 407 977 пациентов выздоровели, но 648 966 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса: