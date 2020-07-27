Пандемия усилилась: ВОЗ созвала чрезвычайный комитет
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса усиливается — за последние шесть недель количество случаев инфицирования практически удвоилось.
Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется до конца этой недели, пишет пресс-служба ВОЗ.
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По словам главы ВОЗ, сегодня в мире зарегистрировали 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти. За последние 6 недель общее количество случаев заражений удвоилось.
В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом,
– заявил Тедрос Аданом Гебреисус.
Коротко о ситуации с COVID-19 в мире
В мире более 16 миллионов человек заболели коронавирусом. С начала 2020 года в мире зарегистрировали 16 264 048 инфицированных SARS-CoV-2.
В то же время 9 407 977 пациентов выздоровели, но 648 966 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 4 234 140;
- Бразилия – 2 419 091;
- Индия – 1 435 616;
- Россия – 818 120;
- Южная Африка – 445 433.