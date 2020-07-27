Пандемія посилилась: ВООЗ скликає надзвичайний комітет
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу посилюється – за останні шість тижнів кількість випадків інфікування практично подвоїлася.
Надзвичайний комітет ВООЗ збереться до кінця цього тижня, пише пресслужба ВООЗ.
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За словами очільника ВООЗ, на сьогодні у світі зареєстрували 16 мільйонів випадків COVID-19 і понад 640 тисяч випадків смерті. За останні 6 тижнів загальна кількість випадків інфікувань подвоїлася.
Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом,
– заявив Тедрос Аданом Гебреєсус.
Коротко про ситуацію з COVID-19 в світі
У світі понад 16 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Від початку 2020 року у світі зареєстрували 16 264 048 інфікованих SARS-CoV-2.
Водночас 9 407 977 пацієнтів одужали, але 648 966 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 4 234 140;
- Бразилія – 2 419 091;
- Індія – 1 435 616;
- Росія – 818 120;
- Південна Африка – 445 433.