Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу посилюється – за останні шість тижнів кількість випадків інфікування практично подвоїлася.

Надзвичайний комітет ВООЗ збереться до кінця цього тижня, пише пресслужба ВООЗ.

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За словами очільника ВООЗ, на сьогодні у світі зареєстрували 16 мільйонів випадків COVID-19 і понад 640 тисяч випадків смерті. За останні 6 тижнів загальна кількість випадків інфікувань подвоїлася.

Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом,

– заявив Тедрос Аданом Гебреєсус.

"When I declared a public health emergency of international concern on the 30th of January – the highest level of alarm under international law – there were less than 100 #COVID19 cases outside of #China, and no deaths"-@DrTedros https://t.co/yWd6JPND0V — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020

Коротко про ситуацію з COVID-19 в світі

У світі понад 16 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Від початку 2020 року у світі зареєстрували 16 264 048 інфікованих SARS-CoV-2.

Водночас 9 407 977 пацієнтів одужали, але 648 966 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: