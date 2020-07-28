У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що, на відміну від грипу, коронавірус не є сезонним захворюванням.

У ВООЗ заявили, що вірус SARS-CoV-2 має одну велику хвилю поширення, повідомляє Anadolu.

До теми Пандемія посилилась: ВООЗ скликає надзвичайний комітет

У ВООЗ пояснили, що в минулому респіраторні віруси мали різні сезонні хвилі, але коронавірус поводиться інакше.

Це той випадок, де ми мусимо не втрачати пильність, вірус вивчає нашу поведінку, як і ми вивчаємо його… Цей вірус адаптується до будь-якої погоди. Ми все ще у першій хвилі,

– заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

За словами Гарріс, коронавірус плине однією великою хвилею, яка часом "стрибає" вгору та вниз. Вона запевнила, що наразі поняття першої, другої та третьої хвилі не мають сенсу.

Від початку пандемії у світі зареєстрували 16 532 890 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 9 610 332 пацієнти одужали, але 655 062 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: