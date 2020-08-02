Понад 18 мільйонів людей захворіли на коронавірус: черговий рекорд у світі
Станом на першу годину 2 серпня у світі виявили понад 18 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Загинули 689 209 людей, одужали – 11 343 779.
COVID-19 продовжує активно поширюватися у світі. Актуальні дані опублікував портал Worldometer.
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Які показники захворюваності у світі
На першому місці за кількістю інфікованих і смертей залишаються США, де зафіксували 4 мільйони 764 тисяч 588 випадків захворювання, померли 157 тисяч 905 людей.
На другому місці Бразилія з 2 мільйонів 708 тисяч 876 інфікованих – 93 тисячі 616 летальних випадків.
В Індії зареєстровано 1 мільйон 757 тисяч 393 хворих і 37 тисяч 452 померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
Мексика за кількістю випадків летальних результатів обігнала Великобританію і вийшла на третє місце у світі. Станом на 2 серпня, за даними міністерства охорони здоров'я, в країні померли 47 тисяч 472 людини при 434 тисячах 193 інфікованих.
Наскільки пришвидшилось поширення коронавірусу у світі?
За останні 6 тижнів кількість виявлених випадків інфікування у світі подвоїлася. Перші випадки зараження невідомою пневмонією фіксували ще на початку грудня, хоч влада Китаю повідомила про це ВООЗ лише 31 грудня. Хвороба стрімко поширювалася країною, а згодом і світом, внаслідок чого 11 березня COVID-19 отримав статус пандемії.
Перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня. Але від цього моменту загальна кількість інфікованих почала зростати швидше, а кожен новий мільйон хворих щоразу фіксують все частіше.