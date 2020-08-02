Станом на першу годину 2 серпня у світі виявили понад 18 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Загинули 689 209 людей, одужали – 11 343 779.

COVID-19 продовжує активно поширюватися у світі. Актуальні дані опублікував портал Worldometer.

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Які показники захворюваності у світі

На першому місці за кількістю інфікованих і смертей залишаються США, де зафіксували 4 мільйони 764 тисяч 588 випадків захворювання, померли 157 тисяч 905 людей.

На другому місці Бразилія з 2 мільйонів 708 тисяч 876 інфікованих – 93 тисячі 616 летальних випадків.

В Індії зареєстровано 1 мільйон 757 тисяч 393 хворих і 37 тисяч 452 померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Мексика за кількістю випадків летальних результатів обігнала Великобританію і вийшла на третє місце у світі. Станом на 2 серпня, за даними міністерства охорони здоров'я, в країні померли 47 тисяч 472 людини при 434 тисячах 193 інфікованих.