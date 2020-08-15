Коронавирус идет на спад: В Польше снижается количество новых случаев COVID-19
Популярный портал Worldometers информирует о снижении новых случаев коронавирусной болезни в Польше. Так, за минувшие сутки зафиксировали 771 новый случай.
В то же время выздоровели почти 500 больных. Об этом говорится на сайте Worldometers.
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За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 771 человека, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, а 491 больной выздоровел.
Как менялось количество новых больных в течение последнего времени
- 14 августа – 825 новых случаев заражения;
- 13 августа – 811 случаев;
- 12 августа – 715 случаев.
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Статистика коронавируса в Польше
По состоянию на 15 августа количество активных больных в стране составляет 15 368 человек. Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 56 090 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 1869 человек, выздоровели 38 853 человека.
Заметим, что в мировом антирейтинге по распространению коронавируса от Worldometers Польша занимает 44 место, а Украина расположилась на 31 строчке.