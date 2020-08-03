За минулу добу в України підтвердили 990 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом кількість хворих сягає 73 158. У США розпочалась нова фаза пандемії коронавірусу. В Англії виписали пацієнтку, яка встановила рекорд за перебуванням в стаціонарі з коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 3 серпня

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Статистика поширення коронавірусу

Станом на 3 серпня в Україні на коронавірус захворіли ще 990 людей, зареєстрували 13 летальних випадків, натомість видужали – 333 пацієнти.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 73 158 людей, з них померли від ускладнень чи наявних супутніх захворювань – 1 738, натомість видужали – 39 876. Активних хворих наразі 31 544.

Випадки коронавірусу в областях України

Львівська область – 9921 (+138)

Київ – 8554 (+102)

Рівненська область – 6270 (+75)

Чернівецька область – 6143 (+82)

Закарпатська область – 5318 (+51)

Івано-Франківська область – 4914 (+119)

Харківська область – 3950 (+88)

Волинська область – 3949 (+61)

Київська область – 3845 (+22)

Одеська область – 3482 (+68)

Тернопільська область – 3113 (+27)

Вінницька область – 2815 (+25)

Житомирська область – 1948 (+27)

Дніпропетровська область – 1438 (+17)

Хмельницька область – 1189 (+9)

Черкаська область – 954 (+5)

Чернігівська область – 900 (+17)

Донецька область – 898

Запорізька область – 846 (+23)

Кіровоградська область – 711 (+1)

Миколаївська область – 642 (+21)

Сумська область – 541 (+12)

Полтавська область – 459

Херсонська область – 230

Луганська область – 122

Скільки летальних випадків зафіксовано в областях

Львівська область – 267 (+2)

Чернівецька область – 218 (+2)

Закарпатська область – 202 (+1)

Івано-Франківська область – 141

Київ – 135 (+1)

Харківська область – 132

Рівненська область – 97 (+3)

Волинська область – 84

Київська область – 64

Вінницька область – 55 (+3)

Одеська область – 48

Тернопільська область – 39

Житомирська область – 38

Черкаська область – 37

Кіровоградська область – 36

Дніпропетровська область – 29 (+1)

Хмельницька область – 24

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 14

Донецька область – 12

Сумська область – 8

Херсонська область – 3

Луганська область – 1



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ

Коронавірус у ЗСУ

За останню добу COVID-19 виявили лише у 1 військового. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 217 осіб. На ізоляції перебувають 553 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 143 особи.

Скільки захворіло медиків

За минулу добу захворювання COVID-19 виявили у 44 медиків, загалом в Україні зареєстрували 8 799 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників, 6 405 медиків вже одужали. ЦГЗ давно не повідомляв про смертельні випадки внаслідок COVID-19 серед українських медиків. Втім, відомо про щонайменше 43 працівників медичної сфери, які померли від ускладнень.

Коли в Україні з'явиться колективний імунітет

Учені Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зробили прогноз розвитку пандемії COVID-19 в Україні. За їхніми даними, ситуація залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру.

Зазначається, що переважна більшість населення країни повернулася до звичайного способу життя, нехтуючи засобами захисту від коронавірусної інфекції. Відтак мобільність зросла до 150% у порівнянні з початком року.

Дослідники припустили, що кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч.

Зазначається, що такий характер поширення коронавірусу може бути уповільнений лише в тому разі, якщо сформується колективний імунітет приблизно у 60–70% населення. Природний плин цього процесу може відбуватися впродовж року. Його пришвидшення можливе лише в результаті масової вакцинації населення.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 3 серпня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 3 серпня у світі з початку епідемії підтвердили 18 259 015 випадків інфікування коронавірусом. 693 402 осіб померли від ускладнень. 11 460 263 пацієнтам вдалося одужати.

На сьогодні у критичному стані є 1% хворих – 65 756 осіб.

Антирейтинг країн з найбільшою кількістю інфікованих:

США – 4 813 984

Бразилія – 2 733 677

Індія – 1 808 128

Росія – 856 264

Південна Африка – 511 485

Виписали жінку, яка найдовше хворіла на COVID-19

В Англії виписали пацієнтку, яка пролежала на лікарняному ліжку 141 день. 35-річна Фатіма Брідл (Fatima Bridle) захворіла одразу після того, як повернулася з Марокко в Англію. Коронавірус у цієї жінки протікав у важкій формі, супроводжувався гострим респіраторним дистрес-синдромом, відмовою легенів, через це Фатіму довелося помістити в реанімацію на неймовірно довгі три з половиною місяці. З них півтора місяця вона перебувала в штучній комі, а за неї дихав апарат ШВЛ.

Жінці іноді бувало так боляче, що вона замислювалася про смерть, бо більше не хотіла мучитися. Одне з легень пошкоджено перманентно, тому жінка не зможе дихати на повні груди вже ніколи.

США вступили у нову фазу пандемії COVID-19

У США розпочалась нова фаза пандемії коронавірусу, коли захворювання активно поширюється не лише у мегаполісах, а й у сільській місцевості. Про це повідомила одна з найавторитетніших медичних радниць президента США Дебора Біркс

"Ми перебуваємо у новій фазі. Теперішня ситуація відрізняється від попередньої – тієї, що була навесні. Вірус надзвичайно швидко поширюється сільською місцевістю, у містах також", – сказала доктор Біркс.

Вчені визначили небезпечну реакцію організму

Досліджуючи хворих, вчені з університету в Сан-Франциско виявили, що COVID-19 здатний проникати у всі органи людини і провокувати змішані симптоми. Це все ускладнює пошук оптимальних методів, спрямованих на подолання хвороби.

Науковці дослідили аналізи понад 30 людей, хворих на COVID-19. Отримані результати показали, що імунна система багатьох дала більш агресивну відповідь на SARS-CoV-2, ніж на віруси грипу. Зокрема, це негативно вплинуло на їхні легені.

Професор експериментальної патології Макс Краммел зауважив, що легені хворих зруйновані не лише через вірус, а й внаслідок імунологічної боротьби. Відтак тяжка пневмонія, що виникає в деяких інфікованих, обумовлена саме наслідками дії власного імунітету пацієнтів.

Зірка "Великого Гетсбі" Амітабх Баччан подолав коронавірус

Всередині липня зірка Боллівуду Амітабх Баччан з сином був госпіталізований до шпиталю в Індії через інфікування коронавірусом. Наразі тільки Амітабх покинули клініку.

Водночас син зірки Боллівуду Абхішек Баччан ще залишається у клініці. Після 3 тижнів лікування він ще має ускладнення від COVID-19 і позитивний тест на вірус.

"Я, на жаль, через деякі хронічні захворювання, не можу покинути клініку та досі борюсь із COVID-19. Дякую за всі ваші молитви і турботу про мене та мою родину. Дуже схвильований і вдячний. Я переможу цей коронавірус і повернусь здоровим! Обіцяю", – написав син Амітабха Баччана.