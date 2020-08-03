На сьогодні у світі проходять розробки вакцин проти коронавірусу. Однак невідомо, чи одна з них стане справді ефективною у боротьбі зі збудником COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, пише 24 канал.

Цікаво Які країни зарезервували вакцини проти COVID-19 найпершими і чому це викликає занепокоєння

Гебреісус додав, що від початку пандемії світ домігся значних результатів в дослідженні і визначенні методів лікування пацієнтів з серйозними формами перебігу COVID-19.

Кілька вакцин нині знаходяться на третьому етапі клінічних випробувань, і ми все ще сподіваємося отримати низку ефективних вакцин, які можуть допомогти запобігти зараженню людей. Однак на цей час "срібної кулі" немає, і, можливо, її ніколи не буде,

– заявив глава ВООЗ.

Він наголосив, що світ для стримання захворювання має дотримуватися карантинних обмежень.

"Тестування, ізоляція і лікування пацієнтів, відстеження та ізоляція контактів. Для окремих людей мова йде про дотримання фізичної дистанції, носіння маски, регулярної дезінфекції рук і безпечний кашель на відстані від оточення", – наголосив Гебреісус.

Що цікаво, незважаючи на відсутність вакцини проти коронавірусу у світі одні з найзаможніших країн вже "зарезервували" чималу кількість доз. Після того, як вакцину можна буде масово застосовувати, ймовірно, що низка "бідних" країн опиняться "останніми у черзі". За даними експертів, на 7,8 мільярда осіб доз може не вистачити.

Водночас президент Володимир Зеленський впевнено заявляє, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусу.