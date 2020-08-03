На данный момент в мире проходят разработки вакцин против коронавируса. Однако неизвестно, станет ли одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет 24 канал.

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Гебреисус добавил, что с начала пандемии мир добился значительных результатов в исследовании и определении методов лечения пациентов с серьезными формами течения COVID-19.

Несколько вакцин в настоящее время находятся на третьем этапе клинических испытаний, и мы все еще надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако в настоящее время "серебряной пули" нет, и, возможно, ее никогда не будет,

– заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что мир для сдерживания заболевания должен придерживаться карантинных ограничений.

"Тестирование, изоляция и лечение пациентов, отслеживание и изоляция контактов. Для отдельных людей речь идет о соблюдении физической дистанции, ношении маски, регулярной дезинфекции рук и безопасном кашле на расстоянии от окружающих", – подчеркнул Гебреисус.

Что интересно, несмотря на отсутствие вакцины против коронавируса в мире одни из самых богатых стран уже "зарезервировали" большое количество доз. После того, как вакцину можно будет массово применять, вероятно, что ряд "бедных" стран окажутся "последними в очереди". По данным экспертов, на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить.

В то же время президент Владимир Зеленский уверенно заявляет, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.