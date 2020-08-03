За минувшие сутки в Украине подтвердили 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом количество больных достигает 73 158. В США началась новая фаза пандемии коронавируса. В Англии выписали пациентку, которая установила рекорд по пребыванию в стационаре с коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 августа.

Новости про коронавирус в Украине 3 августа

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Статистика распространения коронавируса

По состоянию на 3 августа в Украине коронавирусом заболели еще 990 человек, зарегистрировали 13 летальных случаев, зато выздоровели – 333 пациента.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 73 158 человек, из них умерли от осложнений и существующих сопутствующих заболеваний – 1 738, зато выздоровели – 39 876. Активных больных сейчас 31 544.

Случаи коронавируса в областях Украины

Львовская область – 9921 (+138)

Киев – 8554 (+102)

Ровенская область – 6270 (+75)

Черновицкая область – 6143 (+82)

Закарпатская область – 5318 (+51)

Ивано-Франковская область – 4914 (+119)

Харьковская область – 3950 (+88)

Волынская область – 3949 (+61)

Киевская область – 3845 (+22)

Одесская область – 3482 (+68)

Тернопольская область – 3113 (+27)

Винницкая область – 2815 (+25)

Житомирская область – 1948 (+27)

Днепропетровская область – 1438 (+17)

Хмельницкая область – 1189 (+9)

Черкасская область – 954 (+5)

Черниговская область – 900 (+17)

Донецкая область – 898

Запорожская область – 846 (+23)

Кировоградская область – 711 – +1)

Николаевская область – 642 (+21)

Сумская область – 541 (+12)

Полтавская область – 459

Херсонская область – 230

Луганская область – 122

Сколько летальных случаев зафиксировано в областях

Львовская область – 267 (+2)

Черновицкая область – 218 (+2)

Закарпатская область – 202 (+1)

Ивано-Франковская область – 141

Киев – 135 (+1)

Харьковская область – 132

Ровенская область – 97 (+3)

Волынская область – 84

Киевская область – 64

Винницкая область – 55 (+3)

Одесская область – 48

Тернопольская область – 39

Житомирская область – 38

Черкасская область – 37

Кировоградская область – 36

Днепропетровская область – 29 (+1)

Хмельницкая область – 24

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 12

Сумская область – 8

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки COVID-19 обнаружили только у 1 военного. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 217 человек. На изоляции находятся 553 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трех суток, – 143 человека.

Сколько заболело медиков

За минувшие сутки заболевания COVID-19 обнаружили у 44 медиков, всего в Украине зарегистрировано 8 799 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников, 6 405 медиков уже выздоровели. ЦОС давно не сообщал о смертельных случаях в результате COVID-19 среди украинских медиков. Впрочем, известно о по меньшей мере 43 работниках медицинской сферы, умерших от осложнений.

Когда в Украине появится коллективный иммунитет

Ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" сделали прогноз развития пандемии COVID-19 в Украине. По их данным, ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

Отмечается, что подавляющее большинство населения страны вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая средствами защиты от коронавирусной инфекции. Поэтому мобильность выросла до 150% по сравнению с началом года.

Исследователи предположили, что количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 года достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

Отмечается, что такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в том случае, если сформируется коллективный иммунитет примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 3 августа

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 3 августа в мире с начала эпидемии подтвердили 18 259 015 случаев инфицирования коронавирусом. 693 402 человека умерли от осложнений. 11 460 263 пациентам удалось выздороветь.

На сегодня в критическом состоянии 1% больных – 65 756 человек.

Антирейтинг стран с наибольшим количеством инфицированных:

США – 4 813 984

Бразилия – 2 733 677

Индия – 1 808 128

Россия – 856 264

Южная Африка – 511 485

Выписали женщину, которая дольше всего болела COVID-19

В Англии выписали пациентку, которая пролежала на больничной койке 141 день. 35-летняя Фатима Бридл (Fatima Bridle) заболела сразу после того, как вернулась из Марокко в Англию. Коронавирус у этой женщины протекал в тяжелой форме, сопровождался острым респираторным дистресс-синдромом, отказом легких, из-за этого Фатиму пришлось поместить в реанимацию на невероятно долгие три с половиной месяца. Из них полтора месяца она находилась в искусственной коме, а за нее дышал аппарат ИВЛ.

Женщине иногда бывало так больно, что она задумывалась о смерти, потому что больше не хотела мучиться. Одно из легких перманентно повреждено, поэтому женщина не сможет дышать полной грудью уже никогда.

США вступили в новую фазу пандемии COVID-19

В США началась новая фаза пандемии коронавируса, когда заболевание активно распространяется не только в мегаполисах, но и в сельской местности. Об этом сообщила одна из самых авторитетных медицинских советниц президента США Дебора Биркс

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от предыдущей – той, что была весной. Вирус очень быстро распространяется по сельской местности, в городах также", – сказала доктор Биркс.

Ученые определили опасную реакцию организма

Исследуя больных, ученые из университета в Сан-Франциско обнаружили, что COVID-19 способен проникать во все органы человека и провоцировать смешанные симптомы. Это все усложняет поиск оптимальных методов, направленных на преодоление болезни.

Ученые исследовали анализы более 30 человек, больных COVID-19. Полученные результаты показали, что иммунная система многих дала более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. В частности, это негативно повлияло на их легкие.

Профессор экспериментальной патологии Макс Краммел заметил, что легкие больных разрушены не только из-за вируса, но и вследствие иммунологической борьбы. Следовательно тяжелая пневмония, возникающая в некоторых инфицированных, обусловлена именно последствиями действия собственного иммунитета пациентов.

Звезда "Великого Гэтсби" Амитабх Баччан преодолел коронавирус

В середине июля звезда Болливуда Амитабх Баччан с сыном был госпитализирован в больницу в Индии из-за инфицирования коронавирусом. Пока только Амитабх покинули клинику.

В то же время сын звезды Болливуда Абхишек Баччан еще остается в клинике. После 3 недель лечения он еще имеет осложнения от COVID-19 и положительный тест на вирус.

"Я, к сожалению, из-за некоторых хронических заболеваний, не могу покинуть клинику и до сих пор борюсь с COVID-19. Спасибо за все ваши молитвы и заботу обо мне и моей семье. Очень взволнован и благодарен. Я одолею этот коронавирус и вернусь здоровым! Обещаю", – написал сын Амитабха Баччана.