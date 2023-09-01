На помощь всем ложным спортсменам спешат американские исследователи. Они попытались понять, почему у людей так быстро угасает спортивная мотивация и что с этим можно поделать.

Также на тему Из чего делать смузи, чтобы было максимально полезно

Ученые изучили поведение более 60 тысяч человек – как часто и насколько эффективно они посещают тренажерный зал. Эксперимент проводился в течение четырех недель. Исследователи проверили 53 различных программ тренировок и посмотрели, насколько хорошо они взаимодействуют друг с другом, а также сравнили их результаты с результатами контрольной группы.

В результате они выяснили, что таки существует волшебная таблетка от лености, и даже не одна, а целых четыре.

Планируйте тренировки

Человеку труднее отказаться от тренировки, если он запланирован. Заранее определите дни, когда удобно заниматься, и запишите тренировки в список дел в день. Соберите сумку, подготовьте бутылку с водой, не забудьте взять беспроводные наушники. Любая подготовка хорошо сказывается на мотивации и значительно экономит время.

Поставьте упоминание на телефон

Поставьте напоминание на телефон, чтобы в водовороте дел не забыть о тренировках. Человек с большей радостью пойдет таскать штангу и покорять беговую дорожку, если за полчаса-час до занятия он получил сообщение.

Вознаграждайте себя

Желательно, конечно, не пиццей, а чем полезнее, чтобы не исчез эффект от занятий. В исследовании говорится о стимулах, предлагаемых электронными фитнес-программами. К примеру, когда после занятий засчитывали баллы на Amazon на сумму 0,22 доллара, частота посещений увеличивалась на 9%. Представьте, даже такое незначительное вознаграждение помогает людям чаще возвращаться в спорт.

Выбор направления

Согласно исследованию, если человек знает, что его упражнения модны, то он с большим желанием идет на тренировку. Ученые рассказывали посетителям о популярных упражнениях – и посещаемость тренажерного зала увеличилась на 24%.