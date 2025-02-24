Бразильские ученые провели исследование с участием более 6000 человек, которое показало, что диета, богатая полифенолами (они содержатся в винограде, клубники, асаи, апельсинах, шоколаде, кофе и вине), способна уменьшить риск развития метаболического синдрома на 23%. Эти выводы опубликованы в научном журнале Nutrition, передает 24 Канал.

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Новое исследование полифенолов

Метаболический синдром, известный также как "предиабет", является комплексом метаболических расстройств и гормональных изменений, значительно повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полифенолы – это биоактивные вещества, которые обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. В природе обнаружено более 8000 полифенолов, среди которых наиболее изученными являются флавоноиды, фенольные кислоты, лигнаны и стильбены.

Длительное исследование началось в 2008 году и охватило сотрудников шести ведущих университетов Бразилии. Ученые проанализировали образ жизни и рацион 6378 участников, из которых у 2031 был диагностирован метаболический синдром.

Такой диагноз устанавливался при наличии трех и более признаков, среди которых абдоминальное ожирение, повышенное артериальное давление, гипергликемия, высокий уровень триглицеридов и дислипидемия.

Полифенолы уменьшают риск диабета

Результаты продемонстрировали, что потребление полифенолов варьировалось от 469 до 177 мг в сутки. У тех, кто потреблял больше всего полифенолов, риск развития метаболического синдрома был на 23% ниже, чем у тех, кто потреблял их в значительно меньших количествах.

Кроме того, анализ показал, что высокое потребление полифенолов снижало вероятность гипертонии или инсулинорезистентности до 30 раз, а риск повышенного уровня триглицеридов - в 17 раз. Эти результаты оставались стабильными даже с учетом таких факторов, как возраст, пол, физическая активность и курение.