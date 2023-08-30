С развитием велнес-культуры смузи и натуральные фруктовые соки приобрели огромную популярность. Долгое время считалось, что они приносят только пользу: съесть большое количество овощей и фруктов сложно, а вот выпить – легко.

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Важность флаванолов

Однако потом стало появляться все больше исследований, доказывающих обратное. Теперь ученые из Калифорнийский университет в Дэвисе (США) решили провести эксперимент со составами смузи, чтобы выяснить, как разные уровни полифенолоксидазы (РРО) – фермента, содержащегося во многих фруктах и овощах – влияют на уровни флавонолов в пище, которые усваиваются организмом.

Флавонолы – группа биологически активных соединений, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. Диетологи рекомендуют потреблять от 400 до 600 миллиграмм флавонолов в день для поддержания кардиометаболического здоровья. Флаванол содержится в чае, продуктах на основе какао и разнообразных фруктах: яблоках, грушах, персиках и винограде, а также ягодах.

Новое исследование пользы смузи

В новом исследовании принимали участие здоровые мужчины от 25 до 60 лет. Чтобы контролировать содержание флавонолов в рационе, их попросили придерживаться специальной диеты. Участников разделили на несколько групп: в первой пиле полосе с бананом, обладающим высокой активностью РРО и другими фруктами.

В порции было 417 миллилитров, напиток готовили из 177 граммов спелых замороженных бананов и 240 граммов миндального молока. Во второй пиле полосе из смеси фруктов и ягод (590 миллилитров на порцию), имеющих низкую активность РРО. Его приготовили из 50 граммов клубники, черники, ежевики и малины, 120 граммов миндального молока, 70 граммов воды, 105 граммов колотого льда и 95 граммов йогурта. Третья группа была контрольной: ее участники получили только капсулу с флавонолами. Затем добровольцы прошли еще несколько этапов, где несколько изменялся состав напитка.

Что лучше добавлять в полосе

После этого ученые проанализировали образцы крови и мочи участников для измерения уровня флавонолов, присутствующих в организме после приема смузи и капсулы. Оказалось, у тех, кто пил банановую полосу, уровень флавонолов в организме был на 84% ниже по сравнению с контрольной группой.

Ученые были очень удивлены, увидев, как быстро добавление одного банана снизило уровень флавонолов в полосе и уровень усвояемых организмом флавонолов. Это показывает, как приготовление пищи и сочетание продуктов способны повлиять на усвоение полезных соединений. Они рекомендовали сочетать богатые флавонолами ягоды и фрукты с ингредиентами, имеющими низкую активность РРО, такими как ананасы, апельсины, манго или йогурт.