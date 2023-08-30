З розвитком велнес-культури смузі та натуральні фруктові соки набули величезної популярності. Довгий час вважалося, що вони приносять лише користь: з'їсти велику кількість овочів та фруктів за раз складно, а ось випити – легко.

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Важливість флаванолів

Проте потім почало з'являтися дедалі більше досліджень, які доводять протилежне. Тепер вчені з Каліфорнійського університету в Девісі (США) вирішили провести експеримент зі складами смузі, щоб з'ясувати, як різні рівні поліфенолоксидази (РРО) – ферменту, що міститься у багатьох фруктах та овочах – впливають на рівні флавонолів у їжі, які засвоюються організмом.

Флавоноли – група біологічно активних сполук, які корисні для серцево-судинної системи та когнітивних функцій. Дієтологи рекомендують споживати від 400 до 600 міліграмів флавонолів на день для підтримки кардіометаболічного здоров'я. Флаваноли містяться в чаї, продуктах на основі какао та різноманітних фруктах: яблуках, грушах, персиках та винограді, а також ягодах.

Нове дослідження користі смузі

У новому дослідженні брали участь здорові чоловіки віком від 25 до 60 років. Щоб контролювати вміст флавонолів у раціоні, їх попросили дотримуватися спеціальної дієти. Учасників розділили на кілька груп: у першій пили смузі з бананом, який має високу активність РРО та іншими фруктами.

У порції було 417 мілілітрів, напій готували зі 177 грамів стиглих заморожених бананів та 240 грамів мигдального молока. У другій пили смузі із суміші фруктів та ягід (590 мілілітрів на порцію), що мають низьку активність РРО. Його приготували з 50 грамів полуниці, чорниці, ожини та малини, 120 грамів мигдального молока, 70 грамів води, 105 грамів колотого льоду та 95 грамів йогурту. Третя група була контрольною: її учасники отримали лише капсулу із флавонолами. Потім добровольці пройшли ще кілька етапів, де трохи змінювався склад напою.

Що краще додавати в смузі

Після цього вчені проаналізували зразки крові та сечі учасників для вимірювання рівня флавонолів, присутніх в організмі після прийому смузі та капсули. Виявилося, у тих, хто пив бананову смузі, рівень флавонолів в організмі був на 84% нижчим порівняно з контрольною групою.

Вчені були дуже здивовані, побачивши, як швидко додавання одного банана знизило рівень флавонолів у смузі та рівень флавонолів, що засвоюються організмом. Це показує, як приготування їжі та комбінація продуктів здатні вплинути на засвоєння корисних сполук. Вони порекомендували поєднувати багаті на флавоноли ягоди та фрукти з інгредієнтами, які мають низьку активність РРО, такими як ананаси, апельсини, манго або йогурт.