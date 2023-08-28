Користь сніданку

Сніданок – це ключ до здорового режиму дня, адже регулярний різноманітний сніданок допомагає насититися та уникнути переїдання, зміцнює здоров'я серця та судин, знижує стрес, впливає на циркадні ритми та є ритуалом, який допоможе швидше прокинутися та підготуватися до продуктивного дня.

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Крім того, якщо вживати на сніданок цільнозернові продукти, організму простіше контролюватиме рівень глюкози в крові. Також дослідження показують, що у людей, які регулярно пропускають сніданок, підвищений глікемічний відгук – зміна рівня інсуліну у відповідь на їжу.

Що буде якщо не снідати

Водночас систематична відсутність сніданку:

вважається фактором ризику розвитку хвороб серця;

пов'язане з дефіцитом мікронутрієнтів – вітамінів A і D, кальцію, заліза, магнію, фосфору та цинку;

створює ризик, що протягом дня людина споживатиме ультраперероблену їжу – напівфабрикати або продукти з високим вмістом вуглеводів. А це, своєю чергою, вважається фактором ризику розвитку цукрового діабету та ожиріння.

Кава вранці – своєрідний ритуал. Багато хто п'є каву, щоб підбадьоритися, хоча на практиці для цього досить просто добре поснідати. Крім уявних переваг така звичка має цілком реальні неприємні наслідки з боку травної системи. Річ у тім, що регулярне вживання кави натще розслаблює сфінктер шлунка, а це прямий шлях до появи печії.

А від такої ранкової звички, як куріння цигарок натще, краще взагалі відмовитись. Адже через нього підвищується вироблення соляної кислоти шлунка, а це фактор ризику не тільки печії, а й зараження бактерією Helicobacter pylori та розвитку виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.