Чому виникає булімія

На жаль, точна причина булімії невідома. У розвитку розладів харчової поведінки можуть відігравати багато чинників, включаючи генетику, біологію, емоційне здоров'я, очікування суспільства.

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Жінки частіше страждають на булімію, ніж чоловіки. Булімія часто починається у пізньому підлітковому чи ранньому дорослому віці. До факторів, що підвищують ризик розвитку булімії, належать такі:

Генетика. Люди, які мають родичів з розладом харчової поведінки, більш схильні до розвитку цих станів. Надмірна вага у дитинстві або підлітковому віці може збільшити ризик.

Психологічні та емоційні проблеми. Депресія та тривожні розлади збільшують ризик розвитку розладу харчової поведінки. Люди, які страждають на булімію, можуть негативно ставитися до себе.

Дієти. Люди на дієтах схильні до підвищеного ризику розвитку розладів харчової поведінки.

Іншими факторами можуть бути стрес або погана думка про себе.

Симптоми булімії

стурбованість фігурою та вагою;

страх набрати вагу;

повторювані епізоди вживання великої кількості їжі за прийом;

відчуття втрати контролю над собою під час переїдання – людина не може припинити їсти чи не може контролювати те, що їсть;

примус себе до блювоти або надмірні фізичні навантаження, щоб не набрати вагу після переїдання;

використання проносних, сечогінних засобів або клізм після їжі, коли в них немає потреби;

голодування, обмеження калорій чи відмова від певних харчів у період між переїданнями;

надмірне використання дієтичних добавок для зниження ваги.

Для діагностики булімії психіатр розпитає про харчову поведінку, чи є страх набрати вагу. Також він може дати самоопитувальник для заповнення. Лікар порівняє симптоми із критеріями захворювання. Також можуть призначити аналіз крові для перевірки загального стану здоров'я.

Лікування булімії

Лікування складається з декількох напрямків: психотерапія та ліки.

Психотерапія. Когнітивно-поведінкова терапія допомагає при булімії. Її мета – нормалізувати харчові звички та поведінку, які сприяють набору ваги. Вона допоможе змінити переконання, які підтримують обмежувальне харчування.

Ліки. Від булімії немає спеціальних ліків, зазвичай призначають антидепресанти разом із психотерапією.