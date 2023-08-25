Почему возникает булимия
К сожалению, точная причина булимии неизвестна. В развитии расстройств пищевого поведения могут играть многие факторы, включая генетику, биологию, эмоциональное здоровье, ожидание общества.
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Женщины чаще страдают булимией, чем мужчины. Булимия часто начинается в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте. К факторам, повышающим риск развития булимии, относятся:
- Генетика. Люди, имеющие родственников с расстройством пищевого поведения, более подвержены развитию этих состояний. Избыточный вес в детстве или в подростковом возрасте может увеличить риск.
- Психологические и чувственные трудности. Депрессия и тревожные расстройства повышают риск развития расстройства пищевого поведения. Люди, страдающие булимией, могут негативно относиться к себе.
- Диеты. Люди на диетах подвержены повышенному риску развития расстройств пищевого поведения.
Другими факторами могут быть стресс или плохое мнение о себе.
Симптомы булимии
- озабоченность фигурой и весом;
- страх прибавить в весе;
- повторяющиеся эпизоды употребления большого количества пищи за прием;
- ощущение потери контроля над собой во время переедания – человек не может прекратить есть или не может контролировать то, что ест;
- принуждение себя к рвоте или чрезмерным физическим нагрузкам, чтобы не набрать вес после переедания;
- использование слабительных, мочегонных средств или клизм после еды, когда в них нет нужды;
- голодание, ограничение калорий или отказ от определенных продуктов в период между перееданиями;
- чрезмерное использование диетических добавок для понижения веса.
Для диагностики булимии психиатр расспросит о пищевом поведении, есть ли страх прибавить в весе. Также он может предоставить самоопросник для заполнения. Врач сравнивает симптомы с критериями заболевания. Также может быть назначен анализ крови для проверки общего состояния здоровья.
Лечение булимии
Лечение состоит из нескольких направлений: психотерапия и лекарства.
Психотерапия. Когнитивно-поведенческая терапия помогает при булимии. Ее цель – нормализовать пищевые привычки и поведение, способствующие набору веса. Она поможет изменить убеждения, поддерживающие ограничительное питание.
Лекарство. От булимии нет специального лекарства, обычно назначают антидепрессанты вместе с психотерапией.