Почему возникает булимия

К сожалению, точная причина булимии неизвестна. В развитии расстройств пищевого поведения могут играть многие факторы, включая генетику, биологию, эмоциональное здоровье, ожидание общества.

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Женщины чаще страдают булимией, чем мужчины. Булимия часто начинается в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте. К факторам, повышающим риск развития булимии, относятся:

Генетика. Люди, имеющие родственников с расстройством пищевого поведения, более подвержены развитию этих состояний. Избыточный вес в детстве или в подростковом возрасте может увеличить риск.

Психологические и чувственные трудности. Депрессия и тревожные расстройства повышают риск развития расстройства пищевого поведения. Люди, страдающие булимией, могут негативно относиться к себе.

Диеты. Люди на диетах подвержены повышенному риску развития расстройств пищевого поведения.

Другими факторами могут быть стресс или плохое мнение о себе.

Симптомы булимии

озабоченность фигурой и весом;

страх прибавить в весе;

повторяющиеся эпизоды употребления большого количества пищи за прием;

ощущение потери контроля над собой во время переедания – человек не может прекратить есть или не может контролировать то, что ест;

принуждение себя к рвоте или чрезмерным физическим нагрузкам, чтобы не набрать вес после переедания;

использование слабительных, мочегонных средств или клизм после еды, когда в них нет нужды;

голодание, ограничение калорий или отказ от определенных продуктов в период между перееданиями;

чрезмерное использование диетических добавок для понижения веса.

Для диагностики булимии психиатр расспросит о пищевом поведении, есть ли страх прибавить в весе. Также он может предоставить самоопросник для заполнения. Врач сравнивает симптомы с критериями заболевания. Также может быть назначен анализ крови для проверки общего состояния здоровья.

Лечение булимии

Лечение состоит из нескольких направлений: психотерапия и лекарства.

Психотерапия. Когнитивно-поведенческая терапия помогает при булимии. Ее цель – нормализовать пищевые привычки и поведение, способствующие набору веса. Она поможет изменить убеждения, поддерживающие ограничительное питание.

Лекарство. От булимии нет специального лекарства, обычно назначают антидепрессанты вместе с психотерапией.