Польза завтрака

Завтрак – это ключ к здоровому режиму дня, ведь регулярный завтрак помогает насытиться и избежать переедания, укрепляет здоровье сердца и сосудов, снижает стресс, влияет на циркадные ритмы и является ритуалом, который поможет быстрее проснуться и подготовиться к продуктивному дню.

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Кроме того, если употреблять на завтрак цельнозерновые продукты, организму будет проще контролировать уровень глюкозы в крови. Также исследования показывают, что у людей, регулярно пропускающих завтрак, повышенный гликемический отклик – изменение уровня инсулина в ответ на еду.

Что будет если не завтракать

В то же время систематическое отсутствие завтрака:

считается фактором риска развития болезней сердца;

связано с дефицитом микронутриентов – витаминов A и D, кальция, железа, магния, фосфора и цинка;

создает риск, что в течение дня человек потребляет ультрапереработанную пищу – полуфабрикаты или продукты с высоким содержанием углеводов. А это в свою очередь считается фактором риска развития сахарного диабета и ожирения.

Кофе по утрам – своеобразный ритуал. Многие пьют кофе, чтобы взбодриться, хотя на практике для этого достаточно просто хорошо позавтракать. Помимо воображаемых преимуществ такая привычка имеет вполне реальные неприятные последствия со стороны пищеварительной системы. Дело в том, что регулярное употребление кофе натощак расслабляет сфинктер желудка, а это прямой путь к появлению изжоги.

А от такой утренней привычки, как курение сигарет натощак, лучше вообще отказаться. Ведь из-за него повышается выработка соляной кислоты желудка, а это фактор риска не только изжоги, но и заражения бактерией Helicobacter pylori и развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.