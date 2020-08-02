В Украине пятые сутки подряд фиксируют более 1 тысячи инфицированных, темпы распространения инфекции в областях – высокие. Два региона Украины отнесли в красную зону карантинных ограничений. ВОЗ объявила выводы чрезвычайного комитета и они неутешительны – пандемия продлится долго. Таким образом в мире уже более 18 миллионов инфицированных. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и

Новости про коронавирус в Украине 2 августа

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Какова ситуация с противодействием COVID-19 Суточный прирост больных – 1 112 украинца – заболеваемость держится на высоком уровне.

Всего в Украине с начала эпидемии заболели 72 168 человек.

К сожалению, 1 725 – умерли от осложнений, в том числе 16 летальных случаев произошли за прошедшие сутки.

Выздоровели 235 пациентов, а всего 39 543 жителя Украины побороли коронавирусный недуг.

Сейчас активных больных, то есть тех, что продолжают бороться с недугом – 30 900 человек.

Коронавирус в областях Украины 2 августа:

Львовская область – 9 783;

Киев – 8 452;

Ровненская область – 6 195;

Черновицкая область – 6 061;

Закарпатская область – 5 267;

Ивано-Франковская область – 4 795;

Волынская область – 3 888;

Киевская область – 3 823;

Харьковская область – 3 862;

Одесская область – 3 414;

Тернопольская область – 3 086;

Винницкая область – 2 790;

Житомирская область – 1 921;

Днепропетровская область – 1 421;

Хмельницкая область – 1 180;

Черкасская область – 949;

Донецкая область – 898;

Черниговская область – 883;

Запорожская область – 923;

Кировоградская область – 710;

Николаевская область – 621;

Сумская область – 529;

Полтавская область – 459;

Херсонская область – 230;

Луганская область – 128.

Жертвы COVID-19 в Украине: список по областям

Львовская область – 265 (+5)

Черновицкая область – 216

Закарпатская область – 201 (+3)

Ивано-Франковская область – 141

Киев – 134

Харьковская область – 132 (+5)

Ровненская область – 94 (+1)

Волынская область – 84

Киевская область – 64

Винницкая область – 51

Одесская область – 48 (+1)

Тернопольская область – 39

Черкасская область – 37

Житомирская область – 38 (+1)

Кировоградская область – 36

Днепропетровская область – 27

Хмельницкая область – 24

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 12

Сумская область – 8

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за сутки COVID-19 обнаружили у 23 военнослужащих и госслужащих ВСУ. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 219 человек. С начала пандемии, к сожалению, пятеро военнослужащих умерли в результате осложнений, зато выздоровели 625 человек. В изоляции находится 560 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 58 человек.

: за сутки COVID-19 обнаружили у 23 военнослужащих и госслужащих ВСУ. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 219 человек. С начала пандемии, к сожалению, пятеро военнослужащих умерли в результате осложнений, зато выздоровели 625 человек. В изоляции находится 560 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 58 человек. COVID-19 среди украинских медиков: со вчера заболевание COVID-19 обнаружили у 62 медиков. В общем заболели 8 745 медицинских работников, из них по меньшей мере 43 умерли. Несмотря на это, 6 405 медиков уже выздоровели и вернулись к работе. Сейчас в Украине снизилась заболеваемость среди медицинских работников.

Главные новости о коронавирусе в Украине

У местных властей нет права ослаблять карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местная власть может лишь усиливать карантин, введенный правительством. В то же время полномочий на ослабление ограничений у местных чиновников нет. По словам главы Минздрава, области, которые попали под ту или иную зону, не могут не принимать условий адаптивного карантина.

Напомним, что 31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 в "красную" зону войдут Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

После этого в Луцком городском совете выразили несогласие с таким распределением и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения, в частности относительно общественного транспорта и работы учреждений. Впоследствии в Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в привычном режиме.

Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика Минздрава

Критерии, по которым регионы распределяют на зоны:

загруженность коек – не выше, чем 50%;

среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования - не более 11%;

показатель динамики инфицирования.



Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава

Главные новости о коронавирусе в мире 2 августа

Очередной антирекорд инфицированных

В мире зафиксировали свыше 18 миллионов случаев заражений SARS-CoV-2. Погибли 689 209 человек, выздоровели – 11 343 779.

Страны с наибольшим количеством больных

США – в целом с начала эпидемии – 4 миллиона 764 тысячи 588 случаев заболевания, умерли 157 тысяч 905 человек.

Бразилия – из 2 миллионов 708 тысяч 876 инфицированных – 93 тысячи 616 летальных случаев.

Индия – 1 миллион 757 тысяч 393 больных и 37 тысяч 452 умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

Россия – 850 870 случаев, из них умерли 14 тысяч 128 человек.

Южная Африка – 503 290 случаев инфицирования, более 8 тысяч больных умерли.

Тем временем В Нидерландах протестовали против карантина из-за COVID-19 – видео

В ВОЗ предупредили, что пандемия продлится долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 продолжает быть серьезной опасностью в мировом масштабе. Таким образом в ВОЗ отметили, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, а пандемия COVID-19 продлится еще долго.

ВОЗ советует:

готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышкам коронавируса,

активизировать исследования,

обеспечивать широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.

В Австралии вводят комендантский час из-за COVID-19

В австралийском штате Виктория власти вводят комендантский час из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции среди населения. Ограничение будет действовать не менее 6 недель.

Так, в одном из крупнейших городов Австралии, Мельбурне, комендантский час продлится с 20:00 вечера до 5:00 утра.

Риски инфицирования в поезде: исследования

Шансы заразиться SARS-CoV-2 в вагоне поезда большие, если находиться рядом с инфицированным человеком в непосредственной близости и без защитных средств. К тому же риск передачи связан не только с расстоянием, но и со временем пребывания в вагоне.

Исследователи пришли к выводу, что безопасным для здорового человека будет расстояние не менее одного метра от больного и в течение одного часа, проведенном вместе. После двух часов контакта расстояния менее чем 2,5 метра может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить передачу вируса.