1 августа Минздрав Украины сообщил о 1 172 новых случаях заражения коронавирусом. По словам Виктора Ляшко, на увеличение количества больных повлияли ослабление карантина и увеличение тестирований. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 1 августа

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Статистика распространения коронавирусной инфекции

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 71 056 человек. Из них – 39 308 выздоровели. К сожалению, 1 709 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 30 039 человек.

Со вчерашнего дня наибольший суточный прирост зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а также в Киеве.

Коронавирус в областях Украины 31 июля:

Львовская область – 9 671 (+145)

Киев – 8 342 (+101)

Ровненская область – 6 111 (+87)

Черновицкая область – 5 964 (+89)

Закарпатская область – 5 210 (+64)

Ивано-Франковская область – 4 680 (+123)

Волынская область – 3 828 (+45)

Киевская область – 3 787 (+71)

Харьковская область – 3 786 (+75)

Одесская область – 3 315 (+101)

Тернопольская область – 3 035 (+59)

Винницкая область – 2 766 (+30)

Житомирская область – 1 896 (+46)

Днепропетровская область – 1 413 (+11)

Хмельницкая область – 1 163 (+25)

Черкасская область – 942 (+18)

Донецкая область – 889 (+8)

Черниговская область – 843 (+20)

Запорожская область – 800 (+10)

Кировоградская область – 704 (+1)

Николаевская область – 602 (+12)

Сумская область – 509 (+24)

Полтавская область – 446 (+6)

Херсонская область – 227

Луганская область – 121 (+1)

Стоит знать: SARS-СoV-2 – это официальное название инфекции (возбудителя коронавируса). В то же время COVID-19 – это название болезни, которую он вызывает.

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 260

Черновицкая область – 216

Закарпатская область – 198 (+6)

Ивано-Франковская область – 141 (+3)

Киев – 134 (+2)

Харьковская область – 127

Ровненская область – 93

Волынская область – 84

Киевская область – 64 (+1)

Винницкая область – 52 (+1)

Одесская область – 47 (+2)

Тернопольская область – 39

Черкасская область – 37

Житомирская область – 37

Кировоградская область – 36

Днепропетровская область – 28 (+1)

Хмельницкая область – 24

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 12

Сумская область – 8

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Увеличение количества новых случаев

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1 172 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что на статистику повлияли ослабление карантина и увеличение тестирования.

Ляшко добавил, что Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" относительно процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием.

Сколько больных медиков в Украине

Со вчерашнего дня заболевание COVID-19 обнаружили у 39 медиков. По состоянию на 1 августа в Украине зарегистрировали 8 693 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. 6 405 медиков уже выздоровели.

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 16 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 196 человек. За все время пандемии выздоровели 625 человек, летальных исходов – 5.

На изоляции находятся 572 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 68 человек.



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Когда Украине ожидать наибольшего распространения COVID-19

В Министерстве здравоохранения рассказали, что наибольшее распространение COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

По словам Ляшко, наибольшее распространение коронавируса следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине продолжается с октября по май.

Новости о коронавирусе в мире 1 августа

Статистика распространения COVID-19

Как свидетельствуют новые данные Worldometers, в мире обнаружили 17 802 251 случай инфицирования коронавирусом, 683 892 человека умерли от осложнений. 11 191 572 человека выздоровели.

Антирейтинг стран с наибольшим количеством больных

США – всего с начала эпидемии – 4 707 401 случай,

Бразилия – 2 666 298 случаев,

Индия – 1 706 391 случай,

Россия – 845 443 случая,

Южная Африка – 493 183 случая.

ВОЗ зафиксировала наибольшее количество новых случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние сутки 292 527 случаев заражения COVID-19. Это – новый антирекорд с начала пандемии коронавируса. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации.