Новости о коронавирусе 1 августа: рекордное количество случаев в мире, причины вспышки в Украине
1 августа Минздрав Украины сообщил о 1 172 новых случаях заражения коронавирусом. По словам Виктора Ляшко, на увеличение количества больных повлияли ослабление карантина и увеличение тестирований. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 1 августа
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Статистика распространения коронавирусной инфекции
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 71 056 человек. Из них – 39 308 выздоровели. К сожалению, 1 709 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 30 039 человек.
Со вчерашнего дня наибольший суточный прирост зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а также в Киеве.
Коронавирус в областях Украины 31 июля:
- Львовская область – 9 671 (+145)
- Киев – 8 342 (+101)
- Ровненская область – 6 111 (+87)
- Черновицкая область – 5 964 (+89)
- Закарпатская область – 5 210 (+64)
- Ивано-Франковская область – 4 680 (+123)
- Волынская область – 3 828 (+45)
- Киевская область – 3 787 (+71)
- Харьковская область – 3 786 (+75)
- Одесская область – 3 315 (+101)
- Тернопольская область – 3 035 (+59)
- Винницкая область – 2 766 (+30)
- Житомирская область – 1 896 (+46)
- Днепропетровская область – 1 413 (+11)
- Хмельницкая область – 1 163 (+25)
- Черкасская область – 942 (+18)
- Донецкая область – 889 (+8)
- Черниговская область – 843 (+20)
- Запорожская область – 800 (+10)
- Кировоградская область – 704 (+1)
- Николаевская область – 602 (+12)
- Сумская область – 509 (+24)
- Полтавская область – 446 (+6)
- Херсонская область – 227
- Луганская область – 121 (+1)
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 260
- Черновицкая область – 216
- Закарпатская область – 198 (+6)
- Ивано-Франковская область – 141 (+3)
- Киев – 134 (+2)
- Харьковская область – 127
- Ровненская область – 93
- Волынская область – 84
- Киевская область – 64 (+1)
- Винницкая область – 52 (+1)
- Одесская область – 47 (+2)
- Тернопольская область – 39
- Черкасская область – 37
- Житомирская область – 37
- Кировоградская область – 36
- Днепропетровская область – 28 (+1)
- Хмельницкая область – 24
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 18
- Полтавская область – 15
- Николаевская область – 14
- Донецкая область – 12
- Сумская область – 8
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Увеличение количества новых случаев
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1 172 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что на статистику повлияли ослабление карантина и увеличение тестирования.
Ляшко добавил, что Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" относительно процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием.
Сколько больных медиков в Украине
Со вчерашнего дня заболевание COVID-19 обнаружили у 39 медиков. По состоянию на 1 августа в Украине зарегистрировали 8 693 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. 6 405 медиков уже выздоровели.
Коронавирус в ВСУ
За последние сутки COVID-19 обнаружили у 16 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 196 человек. За все время пандемии выздоровели 625 человек, летальных исходов – 5.
На изоляции находятся 572 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 68 человек.
Что известно об адаптивном карантине / Инфографика 24 канал
Когда Украине ожидать наибольшего распространения COVID-19
В Министерстве здравоохранения рассказали, что наибольшее распространение COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
По словам Ляшко, наибольшее распространение коронавируса следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине продолжается с октября по май.
Новости о коронавирусе в мире 1 августа
Статистика распространения COVID-19
Как свидетельствуют новые данные Worldometers, в мире обнаружили 17 802 251 случай инфицирования коронавирусом, 683 892 человека умерли от осложнений. 11 191 572 человека выздоровели.
Антирейтинг стран с наибольшим количеством больных
- США – всего с начала эпидемии – 4 707 401 случай,
- Бразилия – 2 666 298 случаев,
- Индия – 1 706 391 случай,
- Россия – 845 443 случая,
- Южная Африка – 493 183 случая.
ВОЗ зафиксировала наибольшее количество новых случаев COVID-19
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за последние сутки 292 527 случаев заражения COVID-19. Это – новый антирекорд с начала пандемии коронавируса. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации.