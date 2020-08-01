В Министерстве здравоохранения прогнозируют около 4 тысяч летальных случаев от коронавирусной инфекции. По состоянию на 1 августа, к сожалению, подтверждено 1709 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на утреннем брифинге 1 августа, пишет 24 канал.

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По его словам, еще месяц назад, когда в Минздраве впервые представили прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию.

Сейчас Украина движется по "желтому" сценарию развития COVID-19.

Сейчас наша динамика изображает "желтый" сценарий... и мы ориентируемся на около 4 тысяч летальных случаев,

– сказал Ляшко.

Напомним, Киевская школа экономики (KSE) создала собственную эпидемиологическую модель, которая должна вычислить настоящее количество людей в Украине, которые заразились коронавирусом.

Модель KSE имеет три сценария развития эпидемии: