У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують близько 4 тисяч летальних випадків від коронавірусної інфекції. Станом на 1 серпня, на жаль, підтверджено 1 709 смертей від ускладнень, викликаних COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України і заступник глави МОЗ Віктор Ляшка на ранковому брифінгу 1 серпня, пише 24 канал.

Читайте також Чому в Україні зросла кількість випадків COVID-19: відповідь Ляшка

За його словами, ще місяць тому, коли у МОЗ вперше презентували прогнози, Україна рухалася по "жовто-зеленому" сценарію.

Наразі Україна рухається за "жовтим" сценарієм розвитку COVID-19.

Наразі наша динаміка зображає "жовтий" сценарій... і ми орієнтуємося на близько 4 тисяч летальних випадків,

– сказав Ляшко.

Нагадаємо, Київська школа економіки (KSE) створила власну епідеміологічну модель, яка має вирахувати справжню кількість людей в Україні, які заразились коронавірусом.

Модель KSE має три сценарії розвитку епідемії: