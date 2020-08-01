1 серпня МОЗ України повідомило про 1172 нових випадки зараження коронавірусом. За словами Віктора Ляшка, на збільшення кількості хворих вплинули ослаблення карантину і збільшення тестувань. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 1 серпня

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Статистика поширення коронавірусної інфекції

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 71 056 особи. З них – 39 308 одужали. На жаль, 1 709 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 30 039 людей.

Від учора найбільший добовий приріст зафіксували у Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях, а також у Києві.

Коронавірус в областях України 31 липня:

Львівська область – 9671 (+145)

Київ – 8342 (+101)

Рівненська область – 6111 (+87)

Чернівецька область – 5964 (+89)

Закарпатська область – 5210 (+64)

Івано-Франківська область – 4680 (+123)

Волинська область – 3828 (+45)

Київська область – 3787 (+71)

Харківська область – 3786 (+75)

Одеська область – 3315 (+101)

Тернопільська область – 3035 (+59)

Вінницька область – 2766 (+30)

Житомирська область – 1896 (+46)

Дніпропетровська область – 1413 (+11)

Хмельницька область – 1163 (+25)

Черкаська область – 942 (+18)

Донецька область – 889 (+8)

Чернігівська область – 843 (+20)

Запорізька область – 800 (+10)

Кіровоградська область – 704 (+1)

Миколаївська область – 602 (+12)

Сумська область – 509 (+24)

Полтавська область – 446 (+6)

Херсонська область – 227

Луганська область – 121 (+1)

Варто знати: SARS-СoV-2 – це офіційна назва інфекції (збудника коронавірусу). Натомість COVID-19 – це назва хвороби, яку він викликає.

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 260

Чернівецька область – 216

Закарпатська область – 198 (+6)

Івано-Франківська область – 141 (+3)

Київ – 134 (+2)

Харківська область – 127

Рівненська область – 93

Волинська область – 84

Київська область – 64 (+1)

Вінницька область – 52 (+1)

Одеська область – 47 (+2)

Тернопільська область – 39

Черкаська область – 37

Житомирська область – 37

Кіровоградська область – 36

Дніпропетровська область – 28 (+1)

Хмельницька область – 24

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 14

Донецька область – 12

Сумська область – 8

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Збільшення кількості нових випадків

За минулу добу в Україні підтвердили 1 172 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що на статистику вплинули ослаблення карантину і збільшення тестування.

Ляшко додав, що Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому "плато" щодо відсотків виявлених випадків у порівнянні з тестуванням.

Скільки хворих медиків в Україні

Від учора захворювання COVID-19 виявили у 39 медиків. Станом на 1 серпня в Україні зареєстрували 8 693 випадки зараження коронавірусом серед медичних працівників. 6 405 медиків вже одужали.

Коронавірус у ЗСУ

За останню добу COVID-19 виявили у 16 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 196 людей. За весь час пандемії одужали 625 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції перебуває 572 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 68 людей.



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Коли Україні очікувати найбільшого поширення COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найбільшого поширення COVID-19 слід очікувати під час епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

За словами Ляшка, найбільшого поширення коронавірусу слід очікувати під час епідсезону грипу та ГРВІ, який в Україні триває з жовтня по травень.

Новини про коронавірус у світі 1 серпня

Статистика поширення COVID-19

Як свідчать нові дані Worldometers, у світі виявили 17 802 251 випадок інфікування коронавірусу, 683 892 людей померли від ускладнень. 11 191 572 осіб одужали.

Антирейтинг країн з найбільшою кількістю хворих

США – загалом з початку епідемії – 4 707 401 випадок, Бразилія – 2 666 298 випадків, Індія – 1 706 391 випадок, Росія – 845 443 випадки, Південна Африка – 493 183 випадки.

ВООЗ зафіксувала найбільшу кількість нових випадків COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за останню добу 292 527 випадків зараження COVID-19. Це – новий антирекорд з початку пандемії коронавірусу. ВООЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації.