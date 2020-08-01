Новини про коронавірус 1 серпня: рекордна кількість випадків у світі, причини спалаху в Україні
1 серпня МОЗ України повідомило про 1172 нових випадки зараження коронавірусом. За словами Віктора Ляшка, на збільшення кількості хворих вплинули ослаблення карантину і збільшення тестувань. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 1 серпня
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Статистика поширення коронавірусної інфекції
Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 71 056 особи. З них – 39 308 одужали. На жаль, 1 709 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 30 039 людей.
Від учора найбільший добовий приріст зафіксували у Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях, а також у Києві.
Коронавірус в областях України 31 липня:
- Львівська область – 9671 (+145)
- Київ – 8342 (+101)
- Рівненська область – 6111 (+87)
- Чернівецька область – 5964 (+89)
- Закарпатська область – 5210 (+64)
- Івано-Франківська область – 4680 (+123)
- Волинська область – 3828 (+45)
- Київська область – 3787 (+71)
- Харківська область – 3786 (+75)
- Одеська область – 3315 (+101)
- Тернопільська область – 3035 (+59)
- Вінницька область – 2766 (+30)
- Житомирська область – 1896 (+46)
- Дніпропетровська область – 1413 (+11)
- Хмельницька область – 1163 (+25)
- Черкаська область – 942 (+18)
- Донецька область – 889 (+8)
- Чернігівська область – 843 (+20)
- Запорізька область – 800 (+10)
- Кіровоградська область – 704 (+1)
- Миколаївська область – 602 (+12)
- Сумська область – 509 (+24)
- Полтавська область – 446 (+6)
- Херсонська область – 227
- Луганська область – 121 (+1)
Варто знати: SARS-СoV-2 – це офіційна назва інфекції (збудника коронавірусу). Натомість COVID-19 – це назва хвороби, яку він викликає.
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 260
- Чернівецька область – 216
- Закарпатська область – 198 (+6)
- Івано-Франківська область – 141 (+3)
- Київ – 134 (+2)
- Харківська область – 127
- Рівненська область – 93
- Волинська область – 84
- Київська область – 64 (+1)
- Вінницька область – 52 (+1)
- Одеська область – 47 (+2)
- Тернопільська область – 39
- Черкаська область – 37
- Житомирська область – 37
- Кіровоградська область – 36
- Дніпропетровська область – 28 (+1)
- Хмельницька область – 24
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 18
- Полтавська область – 15
- Миколаївська область – 14
- Донецька область – 12
- Сумська область – 8
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
Збільшення кількості нових випадків
За минулу добу в Україні підтвердили 1 172 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що на статистику вплинули ослаблення карантину і збільшення тестування.
Ляшко додав, що Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому "плато" щодо відсотків виявлених випадків у порівнянні з тестуванням.
Скільки хворих медиків в Україні
Від учора захворювання COVID-19 виявили у 39 медиків. Станом на 1 серпня в Україні зареєстрували 8 693 випадки зараження коронавірусом серед медичних працівників. 6 405 медиків вже одужали.
Коронавірус у ЗСУ
За останню добу COVID-19 виявили у 16 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 196 людей. За весь час пандемії одужали 625 осіб, летальних випадків – 5.
На ізоляції перебуває 572 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 68 людей.
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Коли Україні очікувати найбільшого поширення COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найбільшого поширення COVID-19 слід очікувати під час епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.
За словами Ляшка, найбільшого поширення коронавірусу слід очікувати під час епідсезону грипу та ГРВІ, який в Україні триває з жовтня по травень.
Новини про коронавірус у світі 1 серпня
Статистика поширення COVID-19
Як свідчать нові дані Worldometers, у світі виявили 17 802 251 випадок інфікування коронавірусу, 683 892 людей померли від ускладнень. 11 191 572 осіб одужали.
Антирейтинг країн з найбільшою кількістю хворих
- США – загалом з початку епідемії – 4 707 401 випадок,
- Бразилія – 2 666 298 випадків,
- Індія – 1 706 391 випадок,
- Росія – 845 443 випадки,
- Південна Африка – 493 183 випадки.
ВООЗ зафіксувала найбільшу кількість нових випадків COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за останню добу 292 527 випадків зараження COVID-19. Це – новий антирекорд з початку пандемії коронавірусу. ВООЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації.