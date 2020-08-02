В Україні п'яту добу поспіль фіксують понад 1 тисячу інфікованих, темпи поширення інфекції в областях – високі. Два регіони України віднесли у червону зону карантинних обмежень. ВООЗ оголосила висновки надзвичайного комітету і вони невтішні – пандемія триватиме довго. Таким чином у світі вже понад 18 мільйонів інфікованих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 2 серпня

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Яка ситуація з протидією COVID-19 Добовий приріст хворих – 1 112 українців – захворюваність тримається на високому рівні.

Загалом в Україні з початку епідемії захворіли на коронавірусну хворобу 72 168 людей.

На жаль, 1 725 – померли від ускладнень, зокрема 16 летальних випадків сталися минулої доби.

Натомість видужали 235 пацієнтів, а загалом 39 543 мешканці України побороли коронавірусну недугу.

Наразі активних хворих, тобто тих, що продовжують боротись з недугою – 30 900 людей.

Коронавірус в областях України 2 серпня:

Львівська область – 9 783;

Київ – 8 452;

Рівненська область – 6 195;

Чернівецька область – 6 061;

Закарпатська область – 5 267;

Івано-Франківська область – 4 795;

Волинська область – 3 888;

Київська область – 3 823;

Харківська область – 3 862;

Одеська область – 3 414;

Тернопільська область – 3 086;

Вінницька область – 2 790;

Житомирська область – 1 921;

Дніпропетровська область – 1 421;

Хмельницька область – 1 180;

Черкаська область – 949;

Донецька область – 898;

Чернігівська область – 883;

Запорізька область – 923;

Кіровоградська область – 710;

Миколаївська область – 621;

Сумська область – 529;

Полтавська область – 459;

Херсонська область – 230;

Луганська область – 128.

Жертви COVID-19 в Україні: список за областями

Львівська область – 265 (+5)

Чернівецька область – 216

Закарпатська область – 201 (+3)

Івано-Франківська область – 141

Київ – 134

Харківська область – 132 (+5)

Рівненська область – 94 (+1)

Волинська область – 84

Київська область – 64

Вінницька область – 51

Одеська область – 48 (+1)

Тернопільська область – 39

Черкаська область – 37

Житомирська область – 38 (+1)

Кіровоградська область – 36

Дніпропетровська область – 27

Хмельницька область – 24

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 14

Донецька область – 12

Сумська область – 8

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у Збройних силах України: за добу COVID-19 виявили у 23 військовослужбовців та держслужбовців ЗСУ. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 219 осіб. Від початку пандемії, на жаль, п'ятеро військовослужбовців померли внаслідок ускладнень, натомість ви дужали 625 осіб. На ізоляції перебуває 560 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 58 осіб.

за добу COVID-19 виявили у 23 військовослужбовців та держслужбовців ЗСУ. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 219 осіб. Від початку пандемії, на жаль, п'ятеро військовослужбовців померли внаслідок ускладнень, натомість COVID-19 серед українських медиків: від учора захворювання COVID-19 виявили у 62 медиків. Загалом захворіли 8 745 медичних працівників, з них щонайменше 43 померли. Попри це, 6 405 медиків вже одужали та повернулись до роботи. Наразі в Україні знизилася захворюваність серед медичних працівників.

Головні новини про коронавірус в Україні

Місцева влада немає права послаблювати карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада може лише посилювати карантин, запроваджений урядом. Водночас повноважень на послаблення обмежень в місцевих чиновників немає. За словами глави МОЗ, області, які потрапили під ту чи іншу зону, не можуть не приймати умов адаптивного карантину.

Нагадаємо, що 31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до "червоної" зони увійдуть Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів. Згодом у Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.



МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка МОЗ

Критерії, за якими регіони розподіляють на зони:

завантаженість ліжок – не вище, ніж 50%;

середня кількість тестувань – щонайменше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше, ніж 11%;

показник динаміки інфікування.



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ

Головні новини про коронавірус у світі 2 серпня

Черговий антирекорд інфікованих

У світі зафіксували понад 18 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Загинули 689 209 людей, одужали – 11 343 779.

Країни з найбільшою кількістю хворих

США – загалом з початку епідемії – 4 мільйони 764 тисяч 588 випадків захворювання, померли 157 тисяч 905 людей.

Бразилія – з 2 мільйонів 708 тисяч 876 інфікованих – 93 тисячі 616 летальних випадків.

Індія – 1 мільйон 757 тисяч 393 хворих і 37 тисяч 452 померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Росія – 850 870 випадків, з них померли 14 тисяч 128 людей.

Південна Африка – 503 290 випадків інфікування, понад 8 тисяч хворих померли.

Тим часом В Нідерландах протестували проти карантину через COVID-19 – відео

У ВООЗ попередили, що пандемія триватиме довго

Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що пандемія COVID-19 продовжує бути серйозною небезпекою у світовому масштабі. Таким чином у ВООЗ відзначили, що COVID-19 продовжує нести дуже високі ризики для світу, а пандемія COVID-19 триватиме ще довго.

ВООЗ радить:

готувати світові і регіональні організації та партнерів для протистояння спалахам коронавірусу,

активізувати дослідження,

забезпечувати широкий доступ до діагностики, терапії і вакцин.

В Австралії вводять комендантську годину через COVID-19

В австралійському штаті Вікторія влада вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусної інфекції серед населення. Обмеження діятиме щонайменше 6 тижнів.

Так, в одному з найбільших міст Австралії, Мельбурні, комендантська година триватиме від 20:00 вечора до 5:00 ранку.

Ризики інфікування у поїзді: дослідження

Шанси заразитися SARS-CoV-2 у вагоні поїзда великі, якщо перебувати поруч з інфікованою людиною в безпосередній близькості й без захисних засобів. До того ж ризик передачі пов'язаний не тільки з відстанню, а й часом перебування у вагоні.

Дослідники дійшли висновку, що безпечною для здорової людини буде відстань на рівні не менше ніж один метр від хворого і впродовж однієї години, проведеної разом. Після двох годин контакту відстань менше ніж 2,5 метра може виявитися недостатньою, щоб запобігти передачі вірусу.