Новини про коронавірус 2 серпня: висновок надзвичайної комісії ВООЗ та 18 мільйонів інфікованих
В Україні п'яту добу поспіль фіксують понад 1 тисячу інфікованих, темпи поширення інфекції в областях – високі. Два регіони України віднесли у червону зону карантинних обмежень. ВООЗ оголосила висновки надзвичайного комітету і вони невтішні – пандемія триватиме довго. Таким чином у світі вже понад 18 мільйонів інфікованих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 2 серпня
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Коронавірус в областях України 2 серпня:
- Львівська область – 9 783;
- Київ – 8 452;
- Рівненська область – 6 195;
- Чернівецька область – 6 061;
- Закарпатська область – 5 267;
- Івано-Франківська область – 4 795;
- Волинська область – 3 888;
- Київська область – 3 823;
- Харківська область – 3 862;
- Одеська область – 3 414;
- Тернопільська область – 3 086;
- Вінницька область – 2 790;
- Житомирська область – 1 921;
- Дніпропетровська область – 1 421;
- Хмельницька область – 1 180;
- Черкаська область – 949;
- Донецька область – 898;
- Чернігівська область – 883;
- Запорізька область – 923;
- Кіровоградська область – 710;
- Миколаївська область – 621;
- Сумська область – 529;
- Полтавська область – 459;
- Херсонська область – 230;
- Луганська область – 128.
Жертви COVID-19 в Україні: список за областями
- Львівська область – 265 (+5)
- Чернівецька область – 216
- Закарпатська область – 201 (+3)
- Івано-Франківська область – 141
- Київ – 134
- Харківська область – 132 (+5)
- Рівненська область – 94 (+1)
- Волинська область – 84
- Київська область – 64
- Вінницька область – 51
- Одеська область – 48 (+1)
- Тернопільська область – 39
- Черкаська область – 37
- Житомирська область – 38 (+1)
- Кіровоградська область – 36
- Дніпропетровська область – 27
- Хмельницька область – 24
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 18
- Полтавська область – 15
- Миколаївська область – 14
- Донецька область – 12
- Сумська область – 8
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
- Коронавірус у Збройних силах України: за добу COVID-19 виявили у 23 військовослужбовців та держслужбовців ЗСУ. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 219 осіб. Від початку пандемії, на жаль, п'ятеро військовослужбовців померли внаслідок ускладнень, натомість видужали 625 осіб. На ізоляції перебуває 560 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 58 осіб.
- COVID-19 серед українських медиків: від учора захворювання COVID-19 виявили у 62 медиків. Загалом захворіли 8 745 медичних працівників, з них щонайменше 43 померли. Попри це, 6 405 медиків вже одужали та повернулись до роботи. Наразі в Україні знизилася захворюваність серед медичних працівників.
Головні новини про коронавірус в Україні
Місцева влада немає права послаблювати карантин
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада може лише посилювати карантин, запроваджений урядом. Водночас повноважень на послаблення обмежень в місцевих чиновників немає. За словами глави МОЗ, області, які потрапили під ту чи іншу зону, не можуть не приймати умов адаптивного карантину.
Нагадаємо, що 31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до "червоної" зони увійдуть Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.
Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів. Згодом у Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.
МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка МОЗ
Критерії, за якими регіони розподіляють на зони:
- завантаженість ліжок – не вище, ніж 50%;
- середня кількість тестувань – щонайменше 24 на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше, ніж 11%;
- показник динаміки інфікування.
Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ
Головні новини про коронавірус у світі 2 серпня
Черговий антирекорд інфікованих
У світі зафіксували понад 18 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Загинули 689 209 людей, одужали – 11 343 779.
Країни з найбільшою кількістю хворих
- США – загалом з початку епідемії – 4 мільйони 764 тисяч 588 випадків захворювання, померли 157 тисяч 905 людей.
- Бразилія – з 2 мільйонів 708 тисяч 876 інфікованих – 93 тисячі 616 летальних випадків.
- Індія – 1 мільйон 757 тисяч 393 хворих і 37 тисяч 452 померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
- Росія – 850 870 випадків, з них померли 14 тисяч 128 людей.
- Південна Африка – 503 290 випадків інфікування, понад 8 тисяч хворих померли.
Тим часом В Нідерландах протестували проти карантину через COVID-19 – відео
У ВООЗ попередили, що пандемія триватиме довго
Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що пандемія COVID-19 продовжує бути серйозною небезпекою у світовому масштабі. Таким чином у ВООЗ відзначили, що COVID-19 продовжує нести дуже високі ризики для світу, а пандемія COVID-19 триватиме ще довго.
ВООЗ радить:
- готувати світові і регіональні організації та партнерів для протистояння спалахам коронавірусу,
- активізувати дослідження,
- забезпечувати широкий доступ до діагностики, терапії і вакцин.
В Австралії вводять комендантську годину через COVID-19
В австралійському штаті Вікторія влада вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусної інфекції серед населення. Обмеження діятиме щонайменше 6 тижнів.
Так, в одному з найбільших міст Австралії, Мельбурні, комендантська година триватиме від 20:00 вечора до 5:00 ранку.
Ризики інфікування у поїзді: дослідження
Шанси заразитися SARS-CoV-2 у вагоні поїзда великі, якщо перебувати поруч з інфікованою людиною в безпосередній близькості й без захисних засобів. До того ж ризик передачі пов'язаний не тільки з відстанню, а й часом перебування у вагоні.
Дослідники дійшли висновку, що безпечною для здорової людини буде відстань на рівні не менше ніж один метр від хворого і впродовж однієї години, проведеної разом. Після двох годин контакту відстань менше ніж 2,5 метра може виявитися недостатньою, щоб запобігти передачі вірусу.