В Україні зріс показник захворюваності знову, за минулу добу коронавірус виявили ще у 1 022 осіб. В Італії через пандемію продовжили режим надзвичайного стану в Італії до 15 жовтня. Предок COVID-19 з'явився в Китаї ще 40-70 років тому. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 липня.

Новини про коронавірус в Україні 29 липня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 67 597 осіб. З них – 37 394 одужали. На жаль, 1 650 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 28 533 людини.

Впродовж останньої доби зареєстрували 1 022 випадків інфікування SARS-CoV-2.

Скільки хворих на COVID-19 виявили в Україні

Львівська область – 9248 (+149)

Київ – 7932 (+132)

Рівненська область – 5837 (+53)

Чернівецька область – 5751 (+59)

Закарпатська область – 5008 (+58)

Івано-Франківська область – 4342 (+118)

Волинська область – 3694 (+46)

Київська область – 3629 (+39)

Харківська область – 3556 (+78)

Одеська область – 3104 (+73)

Тернопільська область – 2852 (+30)

Вінницька область – 2660 (+33)

Житомирська область – 1764 (+20)

Дніпропетровська область – 1364 (+30)

Хмельницька область – 1086 (+17)

Черкаська область – 910 (+4)

Донецька область – 861 (+9)

Запорізька область – 767 (+14)

Чернігівська область – 745 (+19)

Кіровоградська область – 697

Миколаївська область – 563 (+1)

Сумська область – 467 (+13)

Полтавська область – 414 (+13)

Херсонська область – 224 (+3)

Луганська область – 122 (+1)

Скільки летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19, зафіксовано в Україні

Львівська область – 249 (+4)

Чернівецька область – 216 (+1)

Закарпатська область – 176 (+4)

Івано-Франківська область – 136 (+1)

Київ – 132 (+2)

Харківська область – 124 (+2)

Рівненська область – 92

Волинська область – 84

Київська область – 60

Вінницька область – 49 (+2)

Одеська область – 44

Тернопільська область – 39

Черкаська область – 37 (+1)

Житомирська область – 36 (+1)

Кіровоградська область – 34

Дніпропетровська область – 27

Хмельницька область – 24 (+1)

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15 (+1)

Миколаївська область – 14 (+1)

Донецька область – 12

Сумська область – 7

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 29 липня 10 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину. У половини з областей не відповідають нормам одразу два показники.

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська;

Одеська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

МОЗ раз на тиждень оновлюватиме перелік країн, що входять до "зеленої" та "червоної" зони. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав українців перед плануванням подорожі до інших країн, враховувати цю інформацію.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Коронавірус у ЗСУ

У ЗСУ зростає кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у 12 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 150 людей.

Скільки медиків заразилося COVID-19

За минулу добу наявність коронавірусу виявили у 74 медиків. Станом на 29 липня в Україні зареєстрували 8 508 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників, понад 6 076 з них вже одужали

Новини про коронавірус у світі 29 липня

Статистика поширення COVID-19

За даними Worldometers, у світі виявили 16 922 232 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. 664 172 людини померли від ускладнень. 10 485 634 особи одужали.

На сьогодні у світі залишаються активними 5 772 426 випадків COVID-19.

Антирейтинг країн за кількості підтверджених випадків коронавірусу

США Бразилія Індія Росія Південна Африка Мексика Перу Чилі Іспанія Велика Британія

Предок коронавірусу з'явився в Китаї ще 40-70 років тому

Вчені провели порівняльний аналіз геномів найближчих родичів коронавірусу SARS-CoV-2 і з'ясували, що його предок відокремився від загального древа еволюції вірусів кажанів приблизно 40-70 років тому.

Науковці зазначають, що серед підковоносих кажанів протягом декількох десятиліть циркулюють віруси, споріднені SARS-CoV-2. Однак вони відрізняються великою універсальністю.

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Віруси, найімовірніше, придбали здатність інфікувати вид людей в процесі своєї еволюції, а не через "схрещування" (обмін генами) з вірусами панголіни або інших тварин.

В Європу прийшла друга хвиля пандемії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що в Європу прийшла друга хвиля пандемії коронавірусу. Крім того, Джонсон підтримав рішення уряду про обов'язковий двотижневий карантин для всіх туристів з Іспанії.

"Давайте цілком пояснимо те, що відбувається в Європі, серед деяких наших європейських друзів. Боюся, що в деяких місцях ви починаєте бачити ознаки другої хвилі пандемії COVID-19", – заявив політик.

В Італії продовжили надзвичайний стан

Уряд Італії планував продовжити надзвичайний стан у країні до кінця жовтня, однак сенатори проголосували за продовження до 15 жовтня.

Станом на ранок 29 липня в Італії зафіксовано понад 246 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 35 тисяч – летальні.



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