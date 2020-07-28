В Україні коронавірусом заразилися 66 575 людей. З 1 серпня в Україні дозволили роботу дитячих таборів. "Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом. COVID-19 б'є по екології: планету забруднюють масками та рукавичками. Вакцина проти коронавірусу може з'явитись у 2021 році. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 липня.

Новини про коронавірус 28 липня

За минулу добу в Україні виявили 919 нових випадків зараження коронавірусом. Окрім того, зафіксовано 13 летальних випадків. На Львівщині померла найбільша кількість людей – 7.

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За останню добу в країні провели 26 126 тестувань на коронавірус, 12 655 з них методом ПЛР, а ще 13 471 методом ІФА.

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 66 575 людей. 36 744 з них одужали, але 1 629 пацієнтів, на жаль, померли. На сьогодні від хвороби продовжують лікуватись 28 202 людини.

Найбільше інфікованих зафіксовано на Львівщині – 9 099 (за минулу добу – 147). На жаль, кількість пацієнтів, які одужали, у Львівській області на сьогодні зростає повільно. Тому кількість активних випадків сягає 6 736.

COVID-19 в областях України 28 липня

Львівська область – 9099 (+147)

Київ – 7800 (+110)

Рівненська область – 5784 (+83)

Чернівецька область – 5692 (+58)

Закарпатська область – 4940 (+66)

Івано-Франківська область – 4224 (+103)

Волинська область – 3648 (+32)

Київська область – 3590 (+42)

Харківська область – 3478 (+47)

Одеська область – 3031 (+71)

Тернопільська область – 2822 (+49)

Вінницька область – 2627 (+38)

Житомирська область – 1744 (+21)

Дніпропетровська область – 1334 (+4)

Хмельницька область – 1069 (+10)

Черкаська область – 906 (+4)

Донецька область – 852 (+2)

Запорізька область – 753 (+3)

Чернігівська область – 726 (+6)

Кіровоградська область – 697 (+2)

Миколаївська область – 562 (+3)

Сумська область – 454 (+9)

Полтавська область – 401 (+7)

Херсонська область – 221 (+1)

Луганська область – 121 (+1)

Скільки українців померли від коронавірусу: статистика в областях

Львівська область – 245 (+7)

Чернівецька область – 215 (+1)

Закарпатська область – 172

Івано-Франківська область – 135 (+1)

Київ – 30 (+1)

Харківська область – 122

Рівненська область – 92

Волинська область – 84 (+1)

Київська область – 60

Вінницька область – 47 (+1)

Одеська область – 44

Тернопільська область – 39

Черкаська область – 36

Житомирська область – 35

Кіровоградська область – 34

Дніпропетровська область – 27

Хмельницька область – 23

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18 (+1)

Полтавська область – 14

Миколаївська область – 13

Донецька область – 12

Сумська область – 7

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу COVID-19 виявили у 13 військовослужбовців. Наразі у ЗСУ хворіють 160 людей. Від початку пандемії одужали 579 хворих, летальних випадків – 5. На ізоляції та самоізоляції перебувають 579 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 122.

за минулу добу COVID-19 виявили у 13 військовослужбовців. Наразі у ЗСУ хворіють 160 людей. Від початку пандемії одужали 579 хворих, летальних випадків – 5. На ізоляції та самоізоляції перебувають 579 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 122. COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірусну інфекцію діагностували у 55 медиків. Загалом зареєстрували 8 435 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. Відомо, що 43 з них померли під час перебігу хвороби. Натомість понад 6 076 медиків вже одужали й повернулись до роботи.

Головні новини про коронавірус в Україні

В Україні відкривають дитячі табори

З 1 серпня відкривають дитячі табори. Однак, працюватимуть тільки ті дитячі табори, які розташовані в зеленій і жовтій зонах. Відтак, ті заклади, які перебувають у помаранчевій або червоній зоні, не зможуть відновити роботу.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом

27 липня у народного депутата з фракції "Слуга Народу" та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева підтвердили коронавірус. Нардеп каже, що точно не знає, де саме міг заразитися. Водночас він попросив колег, з якими контактував раніше зробити тест.

У Вінницькій обласній лікарні спалах коронавірусу: захворіли пацієнти і медики

Спалах коронавірусу зафіксували у Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова. Станом на 27 липня із 294 зразків підтвердили 25 випадків зараження, з яких 11 – медичні працівники, а решта 14 – пацієнти.

Серед працівників водоканалу в Одесі безсимптомний спалах коронавірусу

На підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачанням мешканців Одеси, зафіксували спалах коронавірусу. Захворіли шестеро працівників підприємства, а саме: два інженери, співробітник інформаційного центру та один співробітник служби водозбуту. Усі вони хворіють безсимптомно – інфекцію виявили під час планового тестування співробітників. Наразі підприємство працює в штатному режимі, а в приміщеннях водоканалу проводять дезінфекцію.

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Новини про коронавірус у світі 28 липня

Від початку пандемії у світі зареєстрували 16 493 854 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 9 589 821 пацієнт одужав, але 654 305 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 4 294 770;

Бразилія – 2 442 375;

Індія – 1 480 073;

Росія – 822 060;

Південна Африка – 452 529.

COVID-19 б'є по екології: планету забруднюють масками та рукавичками

В ООН вважають, що 75% від пластику, виготовленого для боротьби з коронавірусом, стануть відходами, що потраплять на звалища та в океан.

Забруднення пластмасою було однією з найбільших загроз нашій планеті ще до спалаху коронавірусу. Раптовий бум в щоденному використанні певних продуктів для забезпечення безпеки людей і боротьби з хворобою значно погіршує ситуацію,

– заявили в ООН.

ЄС залишить закритими кордони ще на 2 тижні, – ЗМІ

З інформацією ЗМІ, через різке зростання хворих Європейський Союз планує залишити свої кордони закритими ще принаймні на два тижні для громадян більшості країн світу. Список з 13 країн, громадянам яких дозволено перетинати кордон ЄС, планують ще скоротити. Зокрема, можуть виключити Канаду, Китай, Японію і Південну Корею, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни блоку.

Німеччина тестуватиме на COVID-19 туристів з небезпечних країн: Україна у списку

У Німеччині всім туристам, прибулим з небезпечних країн, будуть проводити безкоштовний тест на коронавірус. До списку країн з підвищеним ризиком зараження увійшли 130 країн, серед яких є й Україна.

У Британії виявили перший випадок зараження COVID-19 у домашнього кота

Ветеринари вперше виявили COVID-19 у домашнього кота на території Великої Британії. Але варто зауважити, що це не перший випадок захворювання коронавірусом серед кішок у світі. Зазначається, що нібито домашній кіт підхопив COVID-19 від своїх власників, які до цього часу вже повністю одужали. Лікарі підкреслюють, що зараження тварини не викликає занепокоєння, адже на сьогодні немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передати вірус людям.

Дослідження коронавірусу, розробки, ліки та вакцини

Створили маску, яка знищує коронавірус

Вчені просочили багаторазову тканинну маску спеціальним засобом, який нейтралізує SARS-CoV-2. Ефект зберігається до 50 прань. Такий засіб захисту створили в Інститут молекулярної медицини в Лісабоні. Ідея належить кільком компаніям: виробнику текстилю Adalberto, роздрібним мережам MO і Sonae Fashion і технологічному центру CITEVE, а також двом університетам Інституту молекулярної медицини і Державному університету Мінью.

Маска отримала назву MOxATech і вже пройшла сертифікацію французького державного агентства Générale des Entreprises. Її планують продавати в країнах Євросоюзу.

Вакцина проти коронавірусу може з'явитись у 2021 році

У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що вакцина проти коронавірусу буде доступна в середині 2021 року. Вчені висловлюють обережний оптимізм щодо того, на якій стадії наразі дослідження та розробка. Головна вчена ВООЗ Сумія Свамінатан розповіла, що наразі 20 потенційних вакцин проти COVID-19 вже перебувають на стадії клінічних випробувань. Вона сподівається, що кілька з них точно допоможуть в боротьбі з коронавірусом.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Прорив у лікуванні коронавірусу: препарат, який зупиняє розвиток ускладнень

Компанія Synairgen пропонує новий тип терапії COVID-19. А саме використання білка під назвою інтерферон бета, який виробляє організм, коли бореться з вірусною інфекцією. Білок штучно вводять безпосередньо у легені пацієнтів з коронавірусом за допомогою небулайзера, як стимул імунній відповіді організму.

Під час випробування на 101 добровольцеві виявилось, що препарат на 79% зменшує вірогідність, що у пацієнта виникнуть ускладнення, які вимагають вентиляції легень. Пацієнти мали у два-три рази більше шансів покращити самопочуття настільки, щоб хвороба не перешкоджала повсякденній діяльності. Під час тестування терапії, у пацієнтів спостерігали значні переваги методу, у них зменшилось відчуття задухи. Крім того, середній час перебування в лікарні пацієнтів, які отримували новий препарат, скоротився на третину – зменшився в середньому від дев'яти до шести днів. Наразі висновки щодо ефективності препарату потребують рецензування. Та попередні дані перспективні та можуть бути проривом у лікуванні коронавірусної інфекції.