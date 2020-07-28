В Украине коронавирусом заразились 66 575 человек. С 1 августа в Украине разрешили работу детских лагерей. "Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом. COVID-19 бьет по экологии: планету загрязняют масками и перчатками. Вакцина против коронавируса может появиться в 2021 году. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 июля.

Новости о коронавирусе 28 июля

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 919 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 13 летальных случаев. На Львовщине умерло наибольшее количество людей – 7.

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За последние сутки в стране провели 26 126 тестирований на коронавирус, 12 655 из них методом ПЦР, а еще 13 471 методом ИФА.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 66 575 человек. 36 744 из них выздоровели, но 1629 пациентов, к сожалению, умерли. На сегодняшний день от болезни продолжают лечиться 28 202 человека.

Больше всего инфицированных зафиксировано во Львовской области – 9 099 (за минувшие сутки – 147). К сожалению, количество пациентов, которые выздоровели, во Львовской области на сегодня растет медленно. Поэтому количество активных случаев достигает 6736.

COVID-19 в областях Украины 28 июля

Львовская область – 9099 (+147)

Киев – 7800 (+110)

Ровненская область – 5784 (+83)

Черновицкая область – 5692 (+58)

Закарпатская область – 4940 (+66)

Ивано-Франковская область – 4224 (+103)

Волынская область – 3648 (+32)

Киевская область – 3590 (+42)

Харьковская область – 3478 (+47)

Одесская область – 3031 (+71)

Тернопольская область – 2822 (+49)

Винницкая область – 2627 (+38)

Житомирская область – 1744 (+21)

Днепропетровская область – 1334 (+4)

Хмельницкая область – 1069 (+10)

Черкасская область – 906 (+4)

Донецкая область – 852 (+2)

Запорожская область – 753 (+3)

Черниговская область – 726 (+6)

Кировоградская область – 697 (+2)

Николаевская область – 562 (+3)

Сумская область – 454 (+9)

Полтавская область – 401 (+7)

Херсонская область – 221 (+1)

Луганская область – 121 (+1)

Сколько украинцев умерли от коронавируса: статистика в областях

Львовская область – 245 (+7)

Черновицкая область – 215 (+1)

Закарпатская область – 172

Ивано-Франковская область – 135 (+1)

Киев – 30 (+1)

Харьковская область – 122

Ровненская область – 92

Волынская область – 84 (+1)

Киевская область – 60

Винницкая область – 47 (+1)

Одесская область – 44

Тернопольская область – 39

Черкасская область – 36

Житомирская область – 35

Кировоградская область – 34

Днепропетровская область – 27

Хмельницкая область – 23

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18 (+1)

Полтавская область – 14

Николаевская область – 13

Донецкая область – 12

Сумская область – 7

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 13 военнослужащих. Сейчас в ВСУ болеют 160 человек. С начала пандемии выздоровели 579 больных, летальных случаев – 5. На изоляции и самоизоляции находятся 579 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 122.

за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 13 военнослужащих. Сейчас в ВСУ болеют 160 человек. С начала пандемии выздоровели 579 больных, летальных случаев – 5. На изоляции и самоизоляции находятся 579 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 122. COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирусную инфекцию диагностировали у 55 медиков. В общем зарегистрировали 8435 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Известно, что 43 из них умерли во время течения болезни. Зато более 6076 медиков уже выздоровели и вернулись к работе.

Главные новости о коронавирусе в Украине

В Украине открывают детские лагеря

С 1 августа открывают детские лагеря. Однако, будут работать только те детские лагеря, которые расположены в зеленой и желтой зонах. Следовательно, те заведения, которые находятся в оранжевой или красной зоне, не смогут возобновить работу.



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"Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом

27 июля у народного депутата из фракции "Слуга Народа" и главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева подтвердили коронавирус. Нардеп говорит, что точно не знает, где именно мог заразиться. В то же время он попросил коллег, с которыми контактировал ранее, сделать тест.

В Винницкой областной больнице вспышка коронавируса: заболели пациенты и медики

Вспышку коронавируса зафиксировали в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова. По состоянию на 27 июля из 294 образцов подтвердили 25 случаев заражения, из которых 11 – медицинские работники, а остальные 14 – пациенты.

Среди работников водоканала в Одессе бессимптомная вспышка коронавируса

На предприятии "Инфоксводоканал", которое обеспечивает водоснабжением жителей Одессы, зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели шестеро работников предприятия, а именно: два инженера, сотрудник информационного центра и один сотрудник службы водосбыта. Все они болеют бессимптомно – инфекцию обнаружили во время планового тестирования сотрудников. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, а в помещениях водоканала проводят дезинфекцию.

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Новости о коронавирусе в мире 28 июля

С начала пандемии в мире зарегистрировали 16 493 854 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 9 589 821 пациент выздоровел, но 654 305 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 4 294 770;

Бразилия – 2 442 375;

Индия – 1 480 073;

Россия – 822 060;

Южная Африка – 452 529.

COVID-19 бьет по экологии: планету загрязняют масками и перчатками

В ООН считают, что 75% от пластика, изготовленного для борьбы с коронавирусом, станут отходами, которые попадут на свалки и в океан.

Загрязнение пластмассой было одной из самых больших угроз нашей планете еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в ежедневном использовании определенных продуктов для обеспечения безопасности людей и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию,

– заявили в ООН.

ЕС оставит границы закрытыми еще на 2 недели, – СМИ

По информации СМИ, из-за резкого роста больных Европейский Союз планирует оставить свои границы закрытыми еще по крайней мере на две недели для граждан большинства стран мира. Список из 13 стран, гражданам которых разрешено пересекать границу ЕС, планируют еще сократить. В частности, могут исключить Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны блока.

Германия будет тестировать на COVID-19 туристов из опасных стран: Украина в списке

В Германии всем туристам, прибывшим из опасных стран, будут проводить бесплатный тест на коронавирус. В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран, среди которых есть и Украина.

В Британии обнаружили первый случай заражения COVID-19 у домашнего кота

Ветеринары впервые обнаружили COVID-19 у домашнего кота на территории Великобритании. Но стоит заметить, что это не первый случай заболевания коронавирусом среди кошек в мире. Отмечается, что якобы домашний кот подхватил COVID-19 от своих владельцев, которые к этому времени уже полностью выздоровели. Врачи подчеркивают, что заражение животного не вызывает беспокойства, ведь на сегодня нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передать вирус людям.

Исследования коронавируса, разработка лекарства и вакцины

Создали маску, которая уничтожает коронавирус

Ученые пропитали многоразовую тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует SARS-CoV-2. Эффект сохраняется до 50 стирок. Такое средство защиты создали в Институте молекулярной медицины в Лиссабоне, пишет Naked Science. Идея принадлежит нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также двум университетам Института молекулярной медицины и Государственному университету Минью.

Маска получила название MOxATech и уже прошла сертификацию французского государственного агентства Générale des Entreprises. Ее планируют продавать в странах Евросоюза.

Вакцина против коронавируса может появиться в 2021 году

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что вакцина против коронавируса будет доступна в середине 2021 года. Ученые выражают осторожный оптимизм относительно того, на какой стадии сейчас исследования и разработка. Главная ученая ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что сейчас 20 потенциальных вакцин против COVID-19 уже находятся на стадии клинических испытаний. Она надеется, что несколько из них точно помогут в борьбе с коронавирусом.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

Прорыв в лечении коронавируса: препарат, который останавливает развитие осложнений

Компания Synairgen предлагает новый тип терапии COVID-19. А именно использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, когда борется с вирусной инфекцией. Белок искусственно вводят непосредственно в легкие пациентов с коронавирусом с помощью небулайзера, как стимул иммунному ответу организма.

Во время испытания на 101 добровольце оказалось, что препарат на 79% уменьшает вероятность, что у пациента возникнут осложнения, которые требуют вентиляции легких. Пациенты имели в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не препятствовала повседневной деятельности. Во время тестирования терапии, у пациентов наблюдали значительные преимущества метода, у них уменьшилось чувство удушья. Кроме того, среднее время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось на треть – уменьшилось в среднем от девяти до шести дней. Сейчас выводы относительно эффективности препарата требуют рецензирования. Но предварительные данные перспективны и могут быть прорывом в лечении коронавирусной инфекции.